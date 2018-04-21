空襲敘利亞後 美杜魯門號航母入地中海監控俄國

美國尼米茲級核動力航空母艦杜魯門號，率領大批艦隊集結敘利亞週邊。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，繼先前向敘利亞發射多枚導彈，美國海軍近日又有大動作，將核動力航母杜魯門號（USS Harry S. Truman）打擊群調入地中海區域，編入第六艦隊（6th Fleet）行列，用以就近監控俄羅斯和敘利亞未來的種種動向。

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外媒近期暴露，在敘利亞遭空襲後不久，有照片目擊、俄羅斯向敘利亞提供新的S-300型防空飛彈系統，不免讓外界多做聯想。但對於杜魯門號的調派，第六艦隊指揮官、方切堤海軍中將（Vice Adm. Lisa Franchetti）表示，「航母打擊群是美國海軍最重要的象徵，駐守將能為此歐洲與非洲區域帶來和平穩定。」

美國海軍調遣杜魯門號航母進入地中海，藉此監控俄羅斯與敘利亞的動作。（圖/美國海軍）

為紀念已故前總統杜魯門（Harry S. Truman），尼米茲級核動力航空母艦（Nimitz Class）八號艦即選以他命名。杜魯門號航母於1998年正式投入服役，母港為維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）。曾參與伊拉克戰爭和卡崔娜颶風救災行動，主要巡弋海域為波斯灣地區，在伊斯蘭國（IS）興起後，在中東投下大量飛彈。船身全長有332公尺、最高時速可達56公里，排水量為10.4萬噸。艦上搭載F-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornet）與F/A-18E/F「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等多款戰機。

柏克級一號艦阿利柏克號驅逐艦。（圖/美國海軍）

事實上，本次移防的戰鬥群，正是先前美軍用來嚇阻阿薩德（Bashar al-Assad）政府的海上艦隊群一部分。除了杜魯門號航空母艦外，隨行的軍艦還包含諾曼第號導彈巡洋艦（USS Normandy）、亞里勃克號驅逐艦（USS Arleigh Burke）、法拉格特號（USS Farragut）、佛瑞斯特·舍曼號（USS Forrest Sherman）和巴爾克利號（USS Bulkeley）多艘。

(中時電子報)

文章來源：USS Truman strike group begins Mediterranean operations

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