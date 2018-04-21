中市府「青創夢想家計畫」 輔導微中小企業創櫃逐夢

2018年04月21日 11:06 中時 陳世宗

台中市政府經濟發展局為協助具發展潛力的微中小企業進入資本市場，持續推動「創櫃板登錄輔導」，截至目前已協助5家企業。經發局長呂曜志說，登錄於創櫃板進行募資，對於高潛力、但經營規模小且缺乏資金的創新企業，可以較低成本募得營運所需資金，進一步擴大營運規模，創造市場價值。

經發局長呂曜志表示，台中市106年企業成長家數為6,307家，為六都之冠，考量台中創新創業環境將蓬勃發展，經發局推動「台中市青創夢想家計畫」，規劃各項輔導工具。

其中，「創櫃板登錄輔導」協助創業後期之微中小型企業發展、整體營運以及品牌經營，以專案及專家顧問實地訪視方式，輔導進入櫃買中心創櫃板登錄，協助其財務制度穩定及內部控制執行，有助於健全公司體質、品牌永續經營，且登錄於創櫃板進行募資，對於高潛力但經營規模小且缺乏資金的創新企業，可以較低之成本募得營運所需資金，進一步擴大營運規模，創造市場價值。

呂曜志表示，為因應微型及中小企業創新創業需求，經發局設立「台中市青創夢想家計畫」專案辦公室，並提供單一窗口的諮詢協助，分別針對創業各階段提供適當的輔導措施，除了定期舉辦青創聚會外，也規劃關鍵媒合會及天使媒合交流會等，協助企業間交流分享創業資訊，同時促成與投資者的合作機會。除此之外，還提供地方型SBIR計畫、青創貸款、登錄創櫃板、申請中央資源等多項服務，期許達到「創業全方位服務」的目標。

經發局說明，本次「創櫃板登錄輔導」中最新登板的富宸自動科技公司，主要從事自動化設備開發及系統整合服務，合作產業涵蓋半導體業、印刷業、CNC產業及農林漁牧業等，並開發「iFISH」系統，將自動控制智慧系統結合漁業，協助漁業管理者透過智慧自動化APP系統提升管理效率，如遠端監看魚塭含氧量、PH值、溫度、水車狀態等功能，其創新創意令許多投資者青睞，創櫃板登錄籌資狀況良好。

經發局強調，台邦企業股份有限公司長期經營建材市場銷售業務，現今整合數十年來之產業經驗，獨立開發創新服務系統平台，包含電子商務網頁「方便買」、電子物流「順路送」、雲端管理系統ERP、行動資訊系統APP，並持續進行各項功能優化改善，經輔導後已完成登錄創櫃板前審查，自4月12日起進行投資人認購籌資中，顯示輔導措施對企業永續發展有極大幫助。

(中時 )