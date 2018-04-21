MLB》美專欄作家：我們都愛一朗 但水手該釋出他了

2018年04月21日 11:09 中時電子報 蔡銘仁

44歲鈴木一朗告別水手的日子，很可能即將來臨？在蓋梅爾(Ben Gamel)傷癒復出後，水手外野手預期會有調整，《西雅圖時報》專欄作家史東(Larry Stone)直言，5名外野手真的太多，一朗打擊率僅2成12，如果水手繼續留他，會被人感覺念舊或票房，比贏球還重要。

當初因應蓋梅爾受傷，水手決定找回一朗；每每那穿著51號球衣的東洋武士走上場，場邊總會有球迷不吝於給予掌聲，替這名年逾40歲的老將喝采。一朗在大聯盟開季，獲得不少上場機會，史東認為，這是他應得的，「但到某個時刻，一切會走向盡頭，每個人都心知肚明。」

蓋梅爾如今回歸，水手共有5名外野手，競爭行列中排在最後頭的，顯然是成績並不好的一朗；他至今出賽11場，打擊率、上壘率和長打率皆為2成12。一朗對水手意義非凡，球團要捨棄他不是件容易的事，史東也明白這狀況，「但令人難過的是，是時候該這麼做了。」

史東特別澄清，他不是想貶低一朗，一朗在水手的貢獻，給了他不少難忘回憶，他對一朗是既尊敬又感謝，但歲月不饒人，即便一朗想打到50歲，現在的打擊成績擺在那，不是個好的訊息，向來穩定的守備，除了演出1次沒收全壘打美技，其他球的處理看起來都有些吃力。

現實的是，第四號外野手賀雷迪拉(Guillermo Heredia)出賽14場，打擊率2成80、2轟，單就場上的攻守表現，是完全勝過一朗。原本水手是期待一朗開季後，能找回過往身手，但目前來看，是事與願違，水手現在若想做出任何陣容上的變動，都可能讓一朗被捨棄。

「水手可能會把一朗放進傷兵名單操作，但那只是拖延他們做出抉擇的時間。」史東再次斷言，水手最後仍會放棄一朗，並舉前費城人球星施密特(Mike Schmidt)為例，「1989年3月28日，39歲的施密特最後一場出賽3打數盡墨，打擊率下滑到2成03，隔天就宣布退休。」

(中時電子報)