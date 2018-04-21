時力黨工涉毒　民國黨邀請連署台灣零毒品行動

2018年04月21日 11:05 中時電子報 張怡文

時代力量北市林姓黨工，涉嫌向國外賣家網購100張毒郵票和20幾公克毒蘑菇，引發社會一陣熱議。長期強打反毒議題的民國黨表示，毒品是國安問題，亟需朝野上下立場一致，並肩齊心，邀請時代力量與其他政黨連署「臺灣零毒品」四大訴求，共同宣揚反毒決心。

民國黨主席徐欣瑩昨（20日）出席北市新竹縣同鄉會愛心捐贈活動，她表示毒品氾濫已是國安問題，各政黨都應該身先士卒，做出最佳示範才能帶領全民，民國黨打擊毒品始終不遺餘力，發起了台灣零毒品行動，爭取到柯文哲、鄭文燦、邱鏡淳、林右昌等多位縣市首長的支持，「也歡迎時代力量與其他政黨共同連署，宣揚台灣朝野上下反毒的決心。」

「對毒品態度的輕忽，就是反毒教育的漏洞！」徐欣瑩疾呼，許多青少年是被同儕鼓吹，或被網路錯誤資訊誤導，輕忽毒害，甚至網路上還有人在鼓吹微量用藥，卻不講傷害及致死危機，往往等到出大事了才辯稱不知情。她認為，政府反毒教育不能只是純粹的教導知識，面對錯誤的網路資訊，也應該嚴正澄清，搶回話語權，加強毒品不可碰的概念。

徐欣瑩說，民國黨「台灣零毒品行動」有四大訴求，除了要求政府加強反毒教育外，也希望能設立中央專責統籌機關，集全國之力整合社會各界資源；並反對毒品除罪化，保留司法的強制力；建立多元有效的解癮戒毒方案，把毒品趕出台灣。

「從醫療專業來看，毒郵票與迷幻蘑菇對身體危害極大，而且難以戒治，不可兒戲。」北市新竹同鄉會理事長、民國黨議員徐世勳則說，時力黨工涉毒案爆發後，他立即詢問北市主責毒品防制的昆明醫院看法。昆明指出，目前毒郵票與迷幻蘑菇皆為第二級管制藥品，其臨床危害複雜，身癮戒治不易，且缺乏已核准之治療性藥物以及已知的系統性療程；尤其麥角二乙胺（LSD）化身毒郵票型態，攝取劑量難以掌握，真實危害性可能被使用者所低估。

(中時電子報)