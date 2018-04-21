印度擬修法 以死刑嚇阻兒童性侵犯罪

2018年04月21日 11:24 中時電子報 李靖棠

據印度時報（Times of India）報導，印度中央政府今天通告最高法院（Supreme Court），已啟動保護兒童免於性侵法案（POCSO）的修法程序，擬加重性侵12歲以下兒童犯罪罪責，未來最高可判處死刑。

經常傳出外籍女性遊客遭性侵、多地仍維持童婚等陋習的印度，於今年1月份，首都新德里發生年僅8個月大女嬰遭性侵、不久後，在查摩（Jammu）與克什米爾省卡索亞（Kathua）也發生8歲女童遭8名男子性侵殺害，點燃印度多地民眾怒火，對政府無法遏阻性侵案，尤其是性侵兒童案表達不滿，上街舉行示威活動。

事發後不少民間團體上書政府，要求對此類性侵犯採取死刑之類的重刑，而婦女和兒童發展部部長莫妮卡（Maneka Gandhi）也下達指令，要求法院盡快進行調整。副總檢察長納拉辛哈（PS Narasimha）今日向最高法院轉交婦兒發展部的信件，建議修改法案，將性侵兒童的罪責加重至死刑，法院下一次的公開聽證會將於本月27日召開。

民間團體希望修法的內容，除加重至死刑外，還包含對於被害人賠償和調查規範：被害人應可獲得100萬盧比（約50萬台幣）賠償，同時要求警方立案調查後的6個月內，必須完成調查和審判，以防警方對性侵案消極處理。不少抗議民眾都希望，重刑之下能洗刷過去外界對印度的刻板印象與污名，同時也可真正保護、這群仍在成長茁壯的「國家未來棟樑」。

(中時電子報)