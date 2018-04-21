印度擬修法 以死刑嚇阻兒童性侵犯罪

屢次發生兒童遭性侵案件，印度民眾不滿政府無所作為，多地舉行抗爭遊行。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據印度時報（Times of India）報導，印度中央政府今天通告最高法院（Supreme Court），已啟動保護兒童免於性侵法案（POCSO）的修法程序，擬加重性侵12歲以下兒童犯罪罪責，未來最高可判處死刑。

經常傳出外籍女性遊客遭性侵、多地仍維持童婚等陋習的印度，於今年1月份，首都新德里發生年僅8個月大女嬰遭性侵、不久後，在查摩（Jammu）與克什米爾省卡索亞（Kathua）也發生8歲女童遭8名男子性侵殺害，點燃印度多地民眾怒火，對政府無法遏阻性侵案，尤其是性侵兒童案表達不滿，上街舉行示威活動。

事發後不少民間團體上書政府，要求對此類性侵犯採取死刑之類的重刑，而婦女和兒童發展部部長莫妮卡（Maneka Gandhi）也下達指令，要求法院盡快進行調整。副總檢察長納拉辛哈（PS Narasimha）今日向最高法院轉交婦兒發展部的信件，建議修改法案，將性侵兒童的罪責加重至死刑，法院下一次的公開聽證會將於本月27日召開。

民間團體希望修法的內容，除加重至死刑外，還包含對於被害人賠償和調查規範：被害人應可獲得100萬盧比（約50萬台幣）賠償，同時要求警方立案調查後的6個月內，必須完成調查和審判，以防警方對性侵案消極處理。不少抗議民眾都希望，重刑之下能洗刷過去外界對印度的刻板印象與污名，同時也可真正保護、這群仍在成長茁壯的「國家未來棟樑」。

(中時電子報)

文章來源：'Begun process to ensure death penalty for child rape under POCSO Act,' says Centre to Supreme Court

更多精彩新聞請見國際頻道！
金正恩放棄核試改拼經濟 北韓核… 我「平均」薪資48K？ 韓「實際」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。