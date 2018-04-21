翻爆旺寵物》毛小孩爭霸戰 超萌寵物第3彈

2018年04月21日 11:35 中時電子報 綜合報導

◎幸福推手 幫浪浪找新家

「領養代替購買！」花蓮人流浪貓狗志工團是一個臉書不公開社團，以救援毛小孩作為中途之家為主，會員數超過萬人，，每周末在花蓮市區舊鐵道商圈擺攤，一個月不定期舉辦2次愛心送養會，這個攤位並不做生意，非買也非賣，用意只是希望能提供讓愛心民眾認養流浪動物的平台，為這群動物尋找一個溫暖的家。

◎蘆堤寵物公園 毛孩聚會好去處

蘆堤寵物公園位於大台北都會公園內，該寵公園落成後，相當受到民眾歡迎，在寵物公園內不僅有分大狗、小狗區，同時裡給狗狗玩的設備應有盡有，大片的草地除了可以讓毛小孩盡情奔跑以外，也有提供飼主休憩的座椅區，讓人坐上椅子上欣賞河景，並看著毛小孩放風。

◎貓咪葵葵 促成人氣甜點店

大學遠赴澳洲留學的Sandy，幫友人代養貓咪葵葵，沒想到竟成為葵葵的主人，葵葵也陪她度過無數個離鄉背井的日子，讓她不顧父親堅決反對，堅持帶葵葵返台，並開設動物友善餐廳、賣起自製甜點，開放所有寵物和主人一起享用美味的甜點、共享悠閑的午後。

◎迎賓大使A弟 粉絲多到爆

台中市泰安派出所除了熱門櫻花季出名外，還有1隻超人氣的拉不拉多胖毛孩，遊客可以叫不出波麗士大名，但卻總是「A弟、A弟」喊個不停；A弟因穩定性不夠，當不成緝毒犬，如今化身為另類的「便衣警力」，更成了櫻花祭的迎賓大使，超萌模樣粉絲多到爆。

每個人都有童年夢，為了養自己最愛的水牛，46歲的劉朝偉8年前開始覓地、整地，砍樹、種樹，整溪，重建過去孩提時代最深刻的農村環境，並取名「築夢森居」，還買進兩2頭台灣水牛，不僅兩三天幫它們洗澡，更每天帶著四處吃草，還幫牠們取名叫「牛津」、「牛小花」，每天如膠似漆的生活在一起就像家人般親近。

◎澎湖首座寵物公園 正式啟用

為毛小孩打造一個幸福的家，澎湖縣第1座寵物公園誕生了，縣府呼籲尊重生命，期許澎湖不僅是全國民調最適合人們居住的城市，也希望成為寵物們的幸福天堂。

(中時電子報)