2018年04月21日 11:56 中時電子報 喻華德

我「平均」薪資48K? 韓「實際」最低時薪勝美日

韓國實際最低時薪高於美日兩國

據韓國《中央日報》20日報導，調查顯示，韓國勞工實際領取的最低時薪為9,045韓元（約新臺幣249元），在經合組織(OECD)25個會員國(不含沒有最低時薪制的10個會員國)中排名第11名。如果將國民所得毛額(GNI)反應在內，韓國的最低時薪在經合組織會員國中高居第三名。

根據4月19日，韓國經濟研究院通過與經合組織會員國最低時薪比較後公布的資料顯示，韓國勞工的實際領取的最低時薪比雇傭勞動部發布的7,530韓元（約合新臺幣207元）的最低時薪標準高出1,500韓元（約合新臺幣41元）。

兩者出現差距的原因在於韓國勞動基本法中有「週休補貼」的強制性規定。勞基法規定，每週工作時間超過15個小時的勞工，單位需要支付其一週一天以上的週休補貼。除部分兼職外，大部分生計型勞工每週的工作時間均超過了15個小時。因此雇主支付的實際最低時薪是在最低時薪的基礎上加上了週休補貼，共計9,045韓元。

週休補貼的概念在勞動部發布的「最低月薪」中也有反應。勞動部發布的最低月薪為157.377萬韓元（約合新臺幣43,330元），其中包括每月工作174個小時後131.022萬韓元(時薪7,530韓元(新臺幣207元)×每月174小時)的工資(約新臺幣36,100元)，以及26.355萬韓元(時薪7,530韓元×每月35個小時)的週休補貼(約新臺幣7,300元)。

韓國經濟研究院雇傭創出組長鄭朝元(音)解釋稱，「加上週休補貼後，韓國的最低時薪將高於個人所得超過韓國的美國(8,051韓元)（新臺幣222元）、日本(8,497韓元)（新臺幣234元）和以色列(8,962韓元)（新臺幣247元）」。OECD會員國中，通過將支付週休補貼法制化的國家和地區只有韓國、中華民國和土耳其。

將國民所得毛額(GNI)反應至其中進行比較，則會發現各國家最低時薪的相對水平差距更加明顯。在OECD會員國中，既有墨西哥等個人所得為8,000美元（新臺幣23.5萬）（左右的國家，也有像盧森堡一樣超過了7萬美元（新臺幣206.2萬）的國家。所以單純從數值上比較最低時薪的話將無法反應出「某個國家的待遇水平」。

韓國經濟研究院表示，將韓國的最低時薪(7,530韓元)(新臺幣207元)和2016年GNI(2.7561萬美元)（新臺幣81.2萬元）的指數分別定為100，然後帶入加上了週休補貼後的9,045韓元（約新臺幣249元），韓國的最低時薪指數將變為120.1。該數值僅次於波蘭(130.5)和法國(120.5)，在OECD中排行第三，反應出「最低時薪高於該社會的收入水平」。該數值不僅高於收入水平將近是韓國兩倍的美國(50.6)，而且還超過了澳大利亞(117.2)、英國(102.7)和日本(77.8)等富裕國家。

此外有調查顯示，如果在現行制度下提高最低時薪，韓國大企業和中小企業勞工之間的薪酬差距將會進一步拉大。

現行最低時薪制度只將「固定工資+部分固定津貼」計入最低工資，主流大企業固定支付的定期奬金和各種補貼被排除在外。例如，只能拿到最低工資但沒有定期奬金的中小企業勞工與每年可拿800%的定期奬金外加一週兩天週休補貼的大企業勞工相比，當最低時薪為7,530韓元（約新臺幣207元）時兩者薪酬差距為1,771萬韓元（新臺幣48,780元），但如果時薪達到一萬韓元（新臺幣275元），薪酬差距則將達到2,352萬韓元（新臺幣64,790元）。

韓國經濟研究院就業戰略室長秋光鎬(音)解釋，「當最低時薪全面掛鈎薪酬體系時，最低時薪的上漲將陸續帶來週休補貼、退休金等法定人工費用和定期奬金的上漲」，「如果不對最低時薪核算範圍進行調整，而是按照一律上調的方式進行，大企業和中小企業勞工之間的薪酬差距必然會拉大」。

目前，最低時薪核算範圍的決定交到了韓國國會的手上。最低時薪委員會未能讓勞工界和經濟界達成協議，於是便將球踢給了國會。國會環境勞動委員會近期舉行了雇傭勞動委員會，聽取了雙方意見。雇主一方建議將奬金、員工福利和住宿費計入最低工資，勞工一方對此表示反對，雙方觀點針鋒相對，互不退讓。

(中時電子報)