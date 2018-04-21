影》史坦頓不悶了！隔16天再於洋基主場開轟

史坦頓3下轟出2分炮，助洋基一度要回領先。(美聯社)

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中時電子報

史坦頓(Giancarlo Stanton)轉戰到洋基，在自家主場一直沒拿出好表現，被球迷噓到翻，他的低迷手感，近期總算有所起色，洋基今(21日)在家迎戰藍鳥，史坦頓第二打席爆發，轟出一發2分炮，一度助球隊取得領先，但洋基遭逆轉5比8輸球，史坦頓全壘打成了空響。

史坦頓進洋基以來，用「主場一條蟲，客場一條龍」形容他，再貼切不過；連同此役，史坦頓在主場出賽10場，僅有打擊率1成19、2轟成績，客場打8場打擊率則是3成23。史坦頓歷經2場對前東家馬林魚的低迷後，昨對藍鳥3打數1安，且沒有被三振。

此役洋基先馳得點，但3上被追成2比2平手。史坦頓3下第二度上場，面對藍鳥先發艾斯卓達(Marco Estrada)，鎖定外角偏低87英里速球出手；擊中球瞬間，史坦頓目送球飛行，慢慢朝一壘走去，看起來像是有十足把握，認為這球會飛越全壘打牆，結果也確實如他所願。

這是史坦頓本季第4轟，他前次在主場開轟，是4月4日對光芒；總計他這場比賽4打數1安、2打點，連續2場在主場有安打，而且沒有吞下三振，手感似乎有回溫跡象。史坦頓本季第2次在主場開轟，助洋基要回領先，但投手群不爭氣，不僅敗掉領先優勢，還讓落後被越拉越開。

洋基先發葛瑞(Sonny Gray)僅投3.1局，慘失5分退場，牛棚3名投手負擔5.2局，也失掉3分；即便有史坦頓、奧斯丁(Tyler Austin)和安杜哈(Miguel Andujar)3轟助拳，洋基仍只能目送藍鳥帶走勝果。

洋基去年投手群成績不俗，團隊自責分率3.72，在聯盟排第5；牛棚自責分率3.34聯盟第3，先發自責分率3.98排第5。今年好狀況不再，他們至今投手自責分率4.66，在聯盟30隊中排第22。洋基陣容豪華，卻僅打出9勝9敗、在美聯東區暫居第三戰績，這很可能是原因之一。

(中時電子報)

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