不排除徵召賴清德選北市？ 姚文智諷黨機關算盡

友善列印
中時

總統蔡英文昨天(20日)在史瓦濟蘭與媒體茶敘，被問到行政院長賴清德是否可能為台北市長候選人，並未把話說死，讓人徒留想像空間。積極爭取參選台北市長的民進黨立委姚文智今天受訪時不耐表示：「機關算盡太聰明，只誤了民進黨性命。」呼籲黨中央回歸初選機制。

媒體提到蔡總統並未把話說死，否決賴清德參選台北市長的可能性。姚文智也說，總統對他也沒把話說死啊！對於黨中央，他直言：「機關算盡太聰明，只誤了民進黨性命。」初選機制準備好，大家一起參與競爭，落敗的支持勝選的，民進黨有這套制度就可以團結在一起，想很多、放很多話，只是讓民眾反感。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天接受廣播專訪也提到，「情勢趨逼民進黨自提人選」，姚文智也反問記者，「柯總召算是高層了吧？」終於有部分高層回心轉意，現在態勢非常清楚，民進黨支持者希望提自己候選人，這個聲音出現了，「回不去了。」

此外，ＰＴＴ上面有網友表示，看到ＬＩＮＥ群組有人在徵走路工，訊息內容提到「04/22造勢遊行(非拍片)」需著綠色服飾或綠色配件，費用500現金不用勞報。對此，姚文智表示，他並沒說是什麼遊行，只要大家去某一個公園走到國父紀念館，這就是在網路上霸凌別人，造謠生事的做法。他也請媒體報導不要把ＬＩＮＥ遮住，大家一起去跟他領五百元，他如果不提供五百元我們告他詐欺。

(中時 )

柯Ｐ的存在是民粹主義　網友：怎… 花蓮災後永久屋26日動土 力拚1年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。