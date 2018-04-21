不排除徵召賴清德選北市？ 姚文智諷黨機關算盡

2018年04月21日 12:15 中時 楊孟立

總統蔡英文昨天(20日)在史瓦濟蘭與媒體茶敘，被問到行政院長賴清德是否可能為台北市長候選人，並未把話說死，讓人徒留想像空間。積極爭取參選台北市長的民進黨立委姚文智今天受訪時不耐表示：「機關算盡太聰明，只誤了民進黨性命。」呼籲黨中央回歸初選機制。

媒體提到蔡總統並未把話說死，否決賴清德參選台北市長的可能性。姚文智也說，總統對他也沒把話說死啊！對於黨中央，他直言：「機關算盡太聰明，只誤了民進黨性命。」初選機制準備好，大家一起參與競爭，落敗的支持勝選的，民進黨有這套制度就可以團結在一起，想很多、放很多話，只是讓民眾反感。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天接受廣播專訪也提到，「情勢趨逼民進黨自提人選」，姚文智也反問記者，「柯總召算是高層了吧？」終於有部分高層回心轉意，現在態勢非常清楚，民進黨支持者希望提自己候選人，這個聲音出現了，「回不去了。」

此外，ＰＴＴ上面有網友表示，看到ＬＩＮＥ群組有人在徵走路工，訊息內容提到「04/22造勢遊行(非拍片)」需著綠色服飾或綠色配件，費用500現金不用勞報。對此，姚文智表示，他並沒說是什麼遊行，只要大家去某一個公園走到國父紀念館，這就是在網路上霸凌別人，造謠生事的做法。他也請媒體報導不要把ＬＩＮＥ遮住，大家一起去跟他領五百元，他如果不提供五百元我們告他詐欺。

(中時 )