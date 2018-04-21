大甲媽回鑾爆衝突 黑、白衣人暴烈火拚

大甲媽回鑾發生暴力衝突，警方逮捕蔡嫌。（吳敏菁攝）

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大甲媽回鑾中山路爆發兩派人馬滋事打鬧，彰化警方制止。（吳敏菁翻攝）
大甲媽回鑾中山路爆發兩派人馬滋事打鬧，彰化警方制止。（吳敏菁翻攝）

大甲媽21日凌晨回鑾行經彰化市，過程中爆發4起推擠衝突，還有頭破血流，其中一起發生在台1線中山路上，兩派人馬搶轎，兩名滋事份子還動手毆傷警察、勒頸，警方出動霹靂小組，被當場逮捕，26歲洪男和24歲蔡姓男子，以依妨害公務以及傷害罪嫌送辦。

彰化警分局指出，大甲媽祖遶境回鑾在20日13時16分許經由大村鄉進入花壇鄉、彰化市進行遶境活動，21日4時22分許，北上過大度橋進入台中市烏日區，再彰化分局轄區的境內，總計15小時。

警方指出，中山路暴力衝突，吳姓園警右眼、鼻部、右手肘挫傷，賴姓員警則是雙手撕裂傷及紅腫，幸無大礙。被逮捕洪男辯稱「不是我！沒有動手」，蔡男供稱是喝酒不小心，都依妨害公務及傷害罪嫌移送。

統計，大甲媽祖鑾轎20日進入彰化市大埔路，發稱短暫推擠衝突，馬上被架開，鑾轎順利在深夜10時55分駐駕永樂街天后宮，深夜11點05紛起駕，顏清標扶轎坐陣，過程順利，不到30分，卻又在民族路發生兩派人馬衝突，數十名藉故滋事黑、白衣人大打出手，打出鑾轎路線，衝入南門市場內，追逐、爆打，有人頭破血流，警方介入，化解衝突。

凌晨1點多，大甲媽鑾轎行經彰化市中山路二段，又有兩派人馬衝出來推擠，員警上前維持秩序，卻被勒頸、爆打，警方出動霹靂小組將2名涉嫌動手的男子當場壓制，直到清晨4時30分左右鑾轎才進入台中市

(中時 )

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