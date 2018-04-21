花蓮》台塑員工旅遊花蓮 估帶來1600萬觀光產值

2018年04月21日 12:18 中時 張祈

台塑企業位員工及眷屬規劃2天1夜花蓮旅遊行程，今早抵達花蓮。（張祈攝）

花蓮震後觀光重創，各大企業、政治領袖紛紛號召員工響應，台塑企業以員工旅遊振興花蓮，今由管理中心常務委員王瑞瑜、總管理處總經理林善志帶領1500名員工接力訪花，以實際行動造訪花蓮，為花蓮打氣。

「台塑企業，前進花蓮」台塑企業位員工及眷屬規劃2天1夜花蓮旅遊行程，遊覽特色景點包括太魯閣國家公園、兆豐農場、文化創意園產業園區及東大門在地美食體驗，預計於今年4月底至6月初安排9梯次，分別由台北、嘉義及高雄出發，預計帶來7000名員工及眷屬訪花。

花蓮縣長傅崐萁、立委徐榛蔚今特地到月台迎接員工下站，安排迎賓舞歡迎台塑員工蒞臨，傅崐萁感謝各大企業的行動力挺，縣府也將陸續推出合作方案，以專列方式加開火車班次，爭取更多國旅機會，一起見證花蓮的生命力。

王瑞瑜說，到花蓮度假不輸給出國旅遊，花蓮景色媲美歐洲，自己每年至少會來花蓮度假一次，對這裡很有感情，得知地震當下內心很難過跟惋惜，這次趁著振興花蓮觀光，也讓她有一次跟員工旅遊的機會，也盼員工帶著輕鬆心情，欣賞花蓮的美。

她指出，震後台塑集團協同長庚醫院檢視花蓮受災單位，針對社福機構，在設施設備的更新，在教育部分則規劃國中小特殊才藝及棒球培訓計畫、發送經濟弱勢助學金等，協助花蓮盡快走出地震陰霾，

「台塑員工旅遊，可望帶來1600萬元商機！」觀光處長彭偉族說，台碩集團補助員工每人5000元旅費、眷屬1500元，預計帶來7100多名人數，以每人消費2169元換算，估計可為花蓮帶來1600多萬元的觀光產值，協助觀光產業持續回升。

(中時 )