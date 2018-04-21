NBA》新老闆坐鎮！公鹿狂宰綠衫軍摘首勝

2018年04月21日 11:57 中時電子報 黃及人

NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯成為公鹿新老闆之一。(美聯社)

賽前才宣布NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯成為新老闆之一的公鹿，果然在新老闆面前，徹底揮別前兩役落敗陰影，21日在主場116比92痛宰塞爾提克，不過公鹿仍以1勝2敗落後，全力尋求23日續在主場進行的第4戰扳平戰局。

有了新老闆羅傑斯親自坐鎮場邊，回到主場的公鹿，開賽就展現強大搶勝決心，首節靠著阿提托康波、米德頓兩人領軍，轉眼取得兩位數以上領先，甚至來到第2節，公鹿更把領先差距擴大到24分，完全不想給塞爾提克追上機會。

比賽來到下半場，塞爾提克力圖振作，荷福德、塔圖與傑倫布朗攜手幫助綠衫軍一度追到12分，但接著公鹿決定不再給對方機會，米德頓接連飆進三分球，搭配阿提托康波、賈巴利帕克支援砲火，公鹿再次擴大領先到28分。

前兩戰場均28分的米德頓，回到主場火力依舊猛烈，攻下全場最高23分，外加8籃板、7助攻，可說給足新老闆面子，「字母哥」阿提托康波19分、6助攻與5籃板，布雷索與賈巴利帕克各有17分，梅克14分，得分點相當平均。

少了厄文、海沃德、史馬特、蒂斯等主力助陣的塞爾提克，這次來到密爾瓦基客場踢到鐵板，荷福德攻下全隊最高16分，替補中鋒莫洛15分、12籃板，塔圖14分，布朗11分。

(中時電子報)