NBA》新老闆坐鎮！公鹿狂宰綠衫軍摘首勝

阿提托康波21日替公鹿貢獻19分、6助攻與5籃板。(美聯社)

友善列印
中時電子報
NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯成為公鹿新老闆之一。(美聯社)

賽前才宣布NFL綠灣包裝工四分衛羅傑斯成為新老闆之一的公鹿，果然在新老闆面前，徹底揮別前兩役落敗陰影，21日在主場116比92痛宰塞爾提克，不過公鹿仍以1勝2敗落後，全力尋求23日續在主場進行的第4戰扳平戰局。

有了新老闆羅傑斯親自坐鎮場邊，回到主場的公鹿，開賽就展現強大搶勝決心，首節靠著阿提托康波、米德頓兩人領軍，轉眼取得兩位數以上領先，甚至來到第2節，公鹿更把領先差距擴大到24分，完全不想給塞爾提克追上機會。

比賽來到下半場，塞爾提克力圖振作，荷福德、塔圖與傑倫布朗攜手幫助綠衫軍一度追到12分，但接著公鹿決定不再給對方機會，米德頓接連飆進三分球，搭配阿提托康波、賈巴利帕克支援砲火，公鹿再次擴大領先到28分。

前兩戰場均28分的米德頓，回到主場火力依舊猛烈，攻下全場最高23分，外加8籃板、7助攻，可說給足新老闆面子，「字母哥」阿提托康波19分、6助攻與5籃板，布雷索與賈巴利帕克各有17分，梅克14分，得分點相當平均。

少了厄文、海沃德、史馬特、蒂斯等主力助陣的塞爾提克，這次來到密爾瓦基客場踢到鐵板，荷福德攻下全隊最高16分，替補中鋒莫洛15分、12籃板，塔圖14分，布朗11分。

(中時電子報)

影》史坦頓不悶了！隔16天再於洋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。