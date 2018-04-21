大甲媽遶境炮竹煙火減少 提升宗教民俗信眾增信心

彰化縣消防局統計，共開立宣導單14件、舉發2件、扣留4件、沒入3件、成功勸導20件，扣留及沒入之爆竹煙火共計總重量73公斤及總48.561火藥量公斤。（吳敏菁翻攝））

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彰化縣消防局統計，共開立宣導單14件、舉發2件、扣留4件、沒入3件、成功勸導20件，扣留及沒入之爆竹煙火共計總重量73公斤及總48.561火藥量公斤。（吳敏菁翻攝））
彰化縣消防局統計，共開立宣導單14件、舉發2件、扣留4件、沒入3件、成功勸導20件，扣留及沒入之爆竹煙火共計總重量73公斤及總48.561火藥量公斤。（吳敏菁翻攝）

大甲媽回鑾隊伍已經進入台中，今年鞭炮較往年減少許多，彰化縣消防局統計，共開立宣導單14件、舉發2件、扣留4件、沒入3件、成功勸導20件，扣留及沒入之爆竹煙火共計總重量73公斤及總48.561火藥量公斤。

今年大甲媽遶境，信徒和市民都感到鞭炮減少了，年年宣導，確實有進步，彰化縣消防局表示，今年積極沿途宮廟加強宣導爆竹煙火減量使用、並運用LINE、FB等社群網路宣導、人潮眾多區域沿街廣播、商圈商家、曾違規施放場所、宮廟廟宇、里長服務處事先發放宣導單加強宣導，多管齊下宣導「下午10時至翌日6時前不得施放會產生笛音或爆炸音之爆竹煙火，違反者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並扣留或逕予沒入銷毀現場爆竹煙火。」

彰化縣消防局統計，期間共宣導車70輛、執行宣導227人、宣導次數91次、成功勸導20件次，共計宣導人數3950人。此外，警察局的警力也投入協助共同嚴格執行告誡、取締違法施放爆竹煙火情事，讓鞭炮沖天，民眾說「今年格外讓人有信心，提升宗教民俗不是作不到，就是看有沒有決心！」

(中時 )

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