台中花博年底開幕 花博卡特約優惠已逾2000家

花博卡特約優惠已逾2000家，有赤鬼炙燒牛排等。（陳世宗攝）

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廣三SOGO百貨等都推出相關優惠。（陳世宗攝）

台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市政府推出花博卡並祭出特約商店優惠，距離開幕還有至少半年時間，已有超過2000商家響應；包括心之芳庭、薰衣草森林可享免費入園一次，王品牛排、肯德基、特力屋、85˚C、茶湯會等多家知名企業也提供各項優惠。交通局長王義川表示，花博正式營運期間憑卡就可在特約商店享好康，歡迎市民踴躍申請。

王義川指出，花博將於今年11月3日至明年4月24日展出，花博正式營運期間，只要出示花博卡在特約商店消費，即可享有多元優惠，目前參與的店家涵蓋食、衣、住、育樂等面向。其中，餐飲業包括王品牛排、85˚C、必勝客、肯德基、Mr. 38、茶湯會、石二鍋、西堤、品田牧場、原燒、陶板屋、赤鬼炙燒牛排、風尚人文咖啡館等店家均響應。

糕餅業則有9個太陽、一福堂老店、小林煎餅、多喜田、裕珍馨等店家都祭出優惠；服飾、家庭百貨、住宿等方面，則有EASY SHOP、特力屋、永豐棧酒店等店家響應；育樂方面，包括廣三SOGO百貨、心之芳庭、薰衣草森林等也都推出相關優惠。

王義川表示，只要是設籍台中市的市民，都可以申請花博卡，沒有年齡限制、不用帶證件，且申請完全免費，市民可自行前往各區公所辦理，待製卡後再通知領卡。

王義川強調，花博卡功能相當多，在花博展覽期間，憑卡可享有一日免費入園機會，花博卡本身就是悠遊卡，搭乘台中公車也享有10公里免費優惠；持卡更可於花博特約商店消費享有優惠，特約商店陸續加入中，後續將再公布詳細優惠內容及店家，歡迎市民把握機會，踴躍申請。

(中時 )

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