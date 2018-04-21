桐舞翩翩星空響樂 魚池桐花祭客庄展風情

魚池鄉「桐舞翩翩‧星空響樂」桐花祭，在客家山歌聲中翩翩登場。（沈揮勝攝）

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魚池鄉的油桐花已開出相當規模，民眾拍照獵取鏡頭。（沈揮勝攝）
五城客庄，僑韻咖啡。（沈揮勝攝）
透過桐花祭推展客庄產業與文化、活絡客庄經濟；圖為桐花祭現場，日月潭紅茶品茗。（沈揮勝攝）
文化局長林榮森強調文化傳承使命。（沈揮勝攝）
魚池鄉長陳錦倫認為桐花祭是凝聚客家情誼的最好時機。（沈揮勝攝）
桐花祭現場。（沈揮勝攝）

政院客委會、南投縣政府文化局與縣內客家相關鄉鎮市合辦「2018客家桐花祭‧桐遊南投」系列活動日前開鑼，魚池鄉以「桐舞翩翩‧星空響樂」為軸，20日在五城村先以星空音樂會揭序幕，21日在該村客家文化公園伴隨雪白桐花，熱鬧登場。

南投縣桐花祭今年主打客庄文化與產業遊程，參與系列活動的鄉鎮市分別為上周14日打頭陣的草屯鎮「2018樂活草屯．桐花舞春風」、20與21日的魚池鄉「桐舞翩翩‧星空響樂」、28日南投市「桐YOUNG踩青趣」、5月5日國姓鄉「走訪國姓客庄．輕踏五月飛雪」。

南投縣文化局長林榮森表示，桐花祭活動源自2002年由行政院客家委員會推動開辦，至今已16個年頭，其屬性定位，也從早期的賞花、推動觀光，轉型為肩負保存和復育客家文化的使命。

他指出，南投縣客家鄉親人數雖不是全台最多，但卻最具多元特色；南投縣的客家人多屬二度移民，融合不同體系客家文化風俗，益顯燦爛多元。

林榮森說，透過桐花祭凝聚、延續客家精神，結合客家鄉鎮市之鹿茸、咖啡、紅茶、竹林及竹筍等在地產業文化或景觀，推出套裝旅遊行程，活絡客庄經濟。

魚池鄉長陳錦倫則強調，五城村是日月潭周邊客家人口最密集的地區，生態絕佳、鄉親保育落實，文化丰采迷人。每年4月到5月，舉辦客家桐花季，感念上蒼藉由油桐花，豐富了族群生活，更是凝聚客家情誼的最好時機，展現客家的風情與活力。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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