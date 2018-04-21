下周一、二上午 蘇花改將短暫封閉

2018年04月21日 12:49 中時 陳祐誠

台9線蘇花改蘇澳至東澳段今年2月5日正式通車，並以5月5日開放大客車通行為目標，公路總局第四區養護工程處宣布，4月23、24日上午10時至12時，將封閉蘇花改路段辦理「隧道內重大車禍事故造成火警暨大量傷患」演練，呼籲用路人改走台9丁線舊蘇花公路。

公路總局表示，為驗證通車後的疏導管理方式，以及強化管理單位與聯防單位應變救援能力，訂於4月23、24日上午10時至12時進行演練，模擬隧道內發生重大車禍事故，藉由量體、規模、承載能量的不同，強化應變人員的處置能力及熟悉度，並透過區外交通管理作業來驗證疏導策略。

為配合演練，台9線蘇花改蘇澳至東澳段將短暫封閉，屆時往返蘇澳及花蓮方向民眾，建議改走台9丁線，並請配合現場交通管制及指揮，演練完成立即開放通行。

此外，蘇花公路台9線和平隧道（162k+150）及和中隧道（166k+100）夜間檢修照明設備進行機動管制，4月23日至27日，每日晚間18時至24時，單線雙向管制輪放通行，請用路人配合現場交管人員指揮通行。

公路總局呼籲駕駛，隨時注意公路兩側的公路資訊看板（CMS），事先做好行程規劃，並多利用公路總局省道即時路況系統、隨時注意收聽廣播訊息。

(中時 )