中天中視全程轉播》107年國民黨台北市長初選辯論會

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107年國民黨台北市長初選確定由丁守中、孫大千、張顯耀、鍾小平等4人角逐黨內提名資格，4位參選人將在4月底民調前進行2場電視辯論會，中視、中天舉辦，由《大政治大爆卦》主持人王又正擔綱辯論會主持人，辯論會形式分成第一階段「申論」、第二階段「提問人提問」、第三階段「主持人提問」、第四階段「交互詰問」以及第五階段「結論」等，全程總計約2小時。

國民黨台北市長初選辯論會21日在中天電視舉行。（姚志平攝）
國民黨台北市長初選辯論會21日在中天電視舉行，有意參選的丁守中（左起）、孫大千、鍾小平、張顯耀各出席並握手致意。（姚志平攝）

參選人將針對各自政見發表闡述，並向其他參選人提出問題，在民調前首次正面交鋒，四強對決，精彩可期。備受關注的提問人名單也正式出爐，已登記參與國民黨高雄市長初選的韓國瑜，以及綜藝天后利菁都在名單當中。

其中，利菁出身政治世家，身為台北市民的她長期以來關心台北市政，甚至曾透露「想為台灣做些事」，未來不排除從政。利菁受訪時說道：「台北要變成一個什麼樣的城市？讓全世界的人都能至少來一次吧！不能老是只看101嘛！」針對提問內容，利菁認為「考題」當下才能曝光，期待4位參選人好好作答。

(中時電子報)

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