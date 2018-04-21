陸3發渤海禁航令 首艘自製航母可望海試

2018年04月21日 12:47 中時電子報 楊幼蘭

盛傳解放軍首艘自製航母將在4月23日海試，而遼寧海事局昨天連發了3則禁航警告，宣佈從4月20日到28日，將在渤海海峽黃海北部，渤海，渤海北部執行軍事任務，任何船隻都不得進入該海域，似乎更印證了這種說法。

事實上，23日不僅是中共海軍成立69周年紀念日，也是第10個海軍節。

據觀察者網報導，遼寧海事局20日上午11時起連發「遼航警0081、0082、0083」3則航行警告，分別自20日下午4時，到27日下午4時，在渤海海峽黃海北部4點連線、23日上午8時至26日上午8時在渤海4點連線、23日至28日每日上午8時至下午5時在渤海北部4點連線範圍內，執行軍事任務。

遼寧事海局發出禁航令後，香港文匯網報導稱，解放軍首艘自製航母吃水明顯加深，球艏鼻已完全沒入海中。原本密佈在甲板各處，為艦體內部通風的橘紅色船用防爆風機已全部吊離航母，而連接艦首部位的通風管也完全拆除。

中國大陸首艘自製航母2017年4月26日當天，在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行下水儀式的資料照。（中新社）

此外，船廠工人正使用高壓水槍清洗艦島與甲板，而錨鏈部位也再次排水沖刷，隨後升錨。由於先前有遼寧艦的試航經驗，傳將命名為「山東」艦的新航母海試會更順利，而首次出海預料會在一星期以內，全程由海軍89號綜合保障船將陪同。試航結束後，新航母仍將返回大連造船廠進一步調試。

外界分析認為，它完成海試後，最遲可能會在2019年底前入列服役，屆時中國海軍將擁有兩艘大型航母，並組成雙航母戰鬥群。

(中時電子報)