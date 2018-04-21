堆好堆滿！客人入住懶著不走還狂購物 逼瘋員工

賴姓網友指客人入住後懶著不走，還狂購物，門口擺滿商品。翻攝爆料公社

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中時電子報

旅館老闆好心讓一名患有強迫症客人入住後趕不走，不准工作人員打掃，還狂上網購物，買了退，退不掉的就堆在門口，工作人員抓狂，客人家人在美國，其父親竟要工作人員多包容。工作人員今po網說，有誰可以幫忙我們？

賴姓網友指客人入住後懶著不走，還狂購物，門口擺滿商品。翻攝爆料公社

賴姓網友今在爆料公社po文指，我們旅館住了一位客人精神上有點不ok，但是又非常的懂得一些法條什麼，趕也趕不走，住進來就不准我們進去打掃房間，夏天快到了，好怕他房間的蟲蟲四處跑啊，我們全部的員工都快被他搞瘋。有沒有人可以幫我們拜託阿？我們也不知道要找哪個主管機關協助我們？

她說，那個讓人頭痛的客人，有暴食症、憂鬱症，ㄧ天到晚一下說要自殺，一下要告人，心情好一直打電話找人聊天，不陪他聊又說我告你，什麼客人有權益怎樣又怎樣？被這位客人折磨的日子還要多久？救救我們，打電話問他需不需要備品就是不回答，一直跟你聊天，但等到了半夜偷偷地，去另一間空房拿了所有的東西一掃而空，他說這是你們公司要給我的東西！

但是我們跟他說：你要可以跟我們說，你這樣是偷竊耶，又開始拿出一堆法條說嘴好無奈喔。之前給他住過的旅館，也是被他鬧得無法營業，我們公司老闆去打聽過了，害怕會像之前的旅館那樣，所以不能讓他放縱的下去，再下去真的也不是辦法！那位客人來以後，我的精神都快出問題了，每天上班都要被他折磨。

網友紛回，「堆好堆滿」、「乍看以為是倉庫」、「猛一看還以為是金紙店」等，賴女解釋該名客人，「非常喜歡買東西，買來就放門口也不拆開看一下，沒幾天就退回去再來，完全不退了只有進沒有出」。

(中時電子報)

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