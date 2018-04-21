新北環保小局長青年團成軍 朱立倫：未來展現環境影響力

2018年04月21日 13:12 中時 葉德正

新北市環保局環保小局長21日邀請歷任小局長回娘家，與現任第5屆小局長參與「與市長對談」，新北市長朱立倫除了擔任授課解惑的老師，也同時授旗宣布由歷屆卸任小局長組成的「環保小局長青年團」正式成軍，未來青年團也將肩負著凝聚各屆小局長環保使命及認同感的重任，實踐守護地球環境的責任。

朱立倫表示，從與第1屆環保小局長對話開始，就能深刻地感受到，孩子們對於成長的環境都具有強烈的關懷意識，下一代對於環境保護的熱情，身為大人的我們，除了感動，更應該以開放性的思維去傾聽，從中激盪出可共同努力，讓環境更美好的火花，這是我們培養環保小局長的初衷；今天再次見到歷屆的環保小局長，更讓我們深信環境教育從小札根的重要性，這些未來的社會中堅，已在生活各層面展現他們的環境影響力。

朱立倫強調，面對環境議題最重要的一件事，是在作抉擇的時候，大家是不是真的考量了環境、健康與未來？環境問題絕不能只看現在，更不能侷限於某些地區，就拿近幾年連孩子們都相當重視的空氣污染議題為例，新北市早在2016年7月就宣布停發生煤許可，今年1月16日宣示2年內要減少一座燃煤電廠的污染量，都是為了讓生活在這片土地上的人民及後代子孫留下一個享有好空氣的權利，守護大家的健康。

環保局強調，環保與教育都是在做未來的事，環保工作是對過去的感恩、現在的珍惜以及對未來的承諾，校園則是開啟孩子與環保生活對話的重要場域，惟有從教育札根，我們的環境才能永續發展，期待環保小局長能將參與時學習到的觀念帶入成長過程的每個階段，這股小小力量將會萌發進而開枝散葉，讓更多人關注並重視環保，使環境保護不再是選擇，而是每個人必然的生活習慣。

(中時 )