傳統宗教vs現代美學 廟宇向學生邀畫

2018年04月21日 13:24 中時 翁聖勳

2018.04.21嘉義縣 ▲ 「2018竹崎高中美術展」，中華真武北極玄天上帝藝文協會理事長林得義（圖左）頒獎給國中組第一名蘭潭國中謝季穎。（翁聖勳攝）

2018.04.21嘉義縣 ▲ 「2018竹崎高中美術展」，國小組第一名由南新國小陳育嘉拿下。（竹崎高中提供）

2018.04.21嘉義縣 ▲ 「2018竹崎高中美術展」，吸引不少國中小年輕畫家參賽，此次參賽畫作共457件。（竹崎高中提供）

為讓廟宇文化與現代美學結合，中華真武北極玄天上帝藝文協會近年積極推廣藝文活動，鼓勵繪畫新生代發展，今年結合首年開辦美術班的竹崎高中聯合舉辦「2018竹崎高中美術展」，讓各校學生透過畫作競賽互動交流，以畫會友，期待激盪出更多美學創意，培養出下一個梵谷。

首屆「2018竹崎高中美術展」今年獲得近500幅畫作參賽，分為國中組及國小組競賽，選出前三名及佳作作品，得獎作品共103件。雖是第一次舉辦的活動，兩組第一名畫風不約而同以宗教為出發，畫出廟宇修繕、媽袓繞境、官將首等廟會特色，更可從得獎畫作中看見用色的大膽，及畫風的自我展現，不論質或量，台灣畫壇的未來指日可待。

國中組第一名由蘭潭國中謝季穎拿下，畫齡5年多的他用色鮮豔豐富，主題鮮明，將畫作曲名「神威」，充分表現出官將首的神姿風采及廟會活動的精神及精彩之處，廟會生態也在其畫筆下栩栩如生。

國小組第一名南新國小陳育嘉學畫6年，作品「廟宇施工」細膩的刻畫出廟宇龍柱門面修復及施工情形，足見孩子對廟宇結構的觀察，及宗教文化對孩子學畫的影響。

中華真武北極玄天上帝藝文協會理事長林得義表示，協會贊助美學獎學金，為台灣藝術文化與特色教育盡心力，同時鼓勵更多年輕學子投入學畫領域，首屆開放雲嘉學子參賽，未來更將範圍放寬至台中、苗栗地區，歡迎更多少年畫家踴躍報名。本次畫展展期將於竹崎高中賈宓藝文中心展出至5月10日。

(中時 )