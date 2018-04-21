通緝犯快跑躲勇警 落入水田變泥人

2018年04月21日 13:49 中時 王文吉

豐原分局合作派出所員警羅佑宗（右）為追捕通緝犯魏嫌（左），全身沾滿爛泥。（王文吉翻攝）

警方在詹嫌車上的香菸盒內，搜出摻有海洛因的香菸。（王文吉翻攝）

警方查獲0.6公克海洛英塊及摻有海洛因的香菸。（王文吉翻攝）

詹嫌持有海洛因塊0.6公克，藏在車門置物處內，被員警查獲。（王文吉翻攝）

毒品通緝犯44歲魏男日前與詹姓友人蹲在豐原區巷弄路邊聊天，因為一臉「藥仔面」，被警方認出，魏男在接受身分盤查時，試圖落跑，並奮力抵抗，員警急中生智，將魏男推入路旁泥巴田，形成困獸之鬥，最後滿身泥濘乖乖就範。警訊後除將魏嫌解送歸案，詹男也因持有0.6公克海洛英塊，被依毒品罪嫌送辦。

豐原分局合作派出所巡佐林佑龍、羅佑宗、巫明哲、林偉傑等，16日下午執行查緝任務，行經豐原大道巷弄內，發現2名可疑男子蹲在路旁聊天。警方上前盤查，發現42歲詹男為毒品列管人口，並在他車上查獲0.6公克海洛因及摻有海洛因的香菸。

另名45歲魏男接受警方盤查時，突然拔腿逃逸，但跑不到50公尺，就被警員羅佑宗追上，並一把將他推入路旁稻田內，受困爛泥中。羅員見嫌犯雙腳陷入泥濘，還想做困獸之鬥，乾脆也跳下水田，兩人奮戰1分鐘，全身沾滿爛泥，最後魏嫌自知無路可逃，被上銬逮捕。

警方調查，魏嫌在2016年8月因毒品案遭台中地院發布通緝，逃亡期間無固定工作，躲藏在旅館，並持續施用毒品。至於詹嫌在盤查時，眼睛不斷瞄向車門，警員上前查看，果然查獲海洛因，兩人都坦承毒品是在不同遊藝場向不知名人士購買，訊後被解送台中地檢署偵辦。

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(中時 )