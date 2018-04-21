從朋友變敵人40年 F-14戰機持續翱翔伊朗天空

2018年04月21日 13:42 中時電子報 李靖棠

現實的國際政治上，最著名的一句話「沒有永遠的敵人、也沒有永遠的朋友」，套用在美國與伊朗身上，可說事再適合不過了。冷戰期間本屬於王國體制的伊朗，曾一度是美國在中東的重要盟友之一，為了強化其空防戰力，美國於1970年代出售多架F-14「雄貓」戰機（Grumman F-14 Tomcat）給伊朗，不僅讓它成為唯一的海外使用者，更在40年後，如今仍持續翱翔在已從朋友變成敵人的伊朗天空，呈現非常有趣的畫面。

由格魯曼（Grumman）研發生產、於1970年首次試飛的F-14戰機，主要客戶為美國海軍，是上世紀70年代航空母艦艦載機的主力機種。1974年正式服役，逐步取代F-4「幽靈」戰機（F-4 Phantom II）在航空母艦艦隊的防衛任務，駕駛艙採用雙座設計，前者為飛行駕駛、後者則為雷達攔截官（Radar Intercept Officer）。最大飛行速度可達2.3馬赫、最大飛行距離則有2,960公里，裝備有一具20mm M61火神式機砲，機身有10個掛載點，可攜帶像AIM-54、AIM-7及AIM-9等多款飛彈。

冷戰期間經常出現的畫面，美軍的F-14戰機（圖下）和蘇聯的圖95轟炸機（圖上）並肩飛行。（圖/美國海軍）

在伊朗爆發伊斯蘭革命前，統治者巴勒維國王（Mohammad Reza Pahlavi）於1970年，向當時到訪的美國總統尼克森（Richard Nixon）提出需求，希望能購買新型戰機，藉此對抗蘇聯（USSR）的米格25戰機（MiG-25）。當時的伊朗擁有兩個選擇：F-14「雄貓」戰機或是F-15鷹式戰機（McDonnell Douglas F-15 Eagle）。最終雄貓勝出，皇家空軍採購了80架F-14A型戰機和700多枚AIM-54鳳凰飛彈。

一架美軍F-14戰機準備從企業號航空母艦起飛。（圖/美國海軍）

但不久後的1979年革命爆發，立場丕變的革命政府接收了原先王國的軍隊和軍備，也讓這批唯一的海外F-14戰機，成為美國的敵對武器，為防止更多機密外洩，美軍隨即對伊朗採取武器和飛彈禁運，欲藉此切斷他未來戰機的維修補給與升級。而伊朗也在1980年的兩伊戰爭中，利用這批F-14戰機機隊，在空中重創伊拉克的米格21、米格23和蘇愷20等多款戰機或直升機，甚至一度在開戰的前半年取得50次以上的空戰勝利。

發射鳳凰飛彈的美軍F-14戰機。（圖/美國海軍）

可當英美法等國介入後，伊朗的F-14戰機遭遇慘烈的打擊，被法國的幻象F-1戰機（Mirage F.1）等多國機隊和地面防空重創，據信一共被打下16架以上的F-14戰機。雖然在台灣的我們，對F-14戰機並無直接「體驗」，不過美軍在退役前，曾派駐多架F-14戰機於日本的艦隊和基地。美國海軍則在其服役32年後，於2006年讓F-14戰機退役，由F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機（F/A-18E/F Super Hornet）取代；伊朗成為至今全球唯一購買的海外用戶，也是唯一持續飛行的國家。

(中時電子報)