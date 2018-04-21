MLB》縮短球季可行？大聯盟主席：薪資會變低

2018年04月21日 13:35 中時電子報 蔡銘仁

美國上周多地低溫，大聯盟球員頂著寒風作戰，同樣球迷也得忍受極凍看球，小熊強打雷佐(Anthony Rizzo)日前提議縮短球季，讓大家免受那麼多苦，大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)今(21日)回應，直接了當的說，「縮短球季可以，但也代表薪資會降低。」

上周因低溫，小熊連續2場比賽延期，單單三、四月，就已經有5場延賽。雷佐看到這現象，在美國時間上周二，透過《ESPN》廣播節目發表看法，「頂著低溫打球，感覺太糟了，球迷在四月看球，得忍受下雨、下雪跟寒風，我很納悶，這球賽會看得開心嗎？」

雷佐的提議，曼弗瑞認為不是不可行，現行162場能減少到154場或更少，不過改革過程中，球員會連帶有影響，「他們工作量減少，相對得到的就會少。」減收入換少場數，雷佐覺得也許可行，「我們打球是為錢還是愛棒球？我想兩者都有，長遠來看，這會讓一切變得更好。」

講起來容易，但畢竟牽扯到錢，真的要執行可不是這麼回事。曼弗瑞直言，這種議題要取得球團共識，球團原本的收益就不對等，這會成為執行上的一個難題，因為有些球團或許會說「這沒什麼傷害」，另一個球團卻認為「這讓我多損失了數百萬。」

縮短球季其實已經是舊話題，早在雷佐提議前，球員工會執行長克拉克(Tony Clark)幾年前就提過；不過，他那時主張也不要縮短球季，覺得為此減少收益、球員薪資，並不划算，「我當選時，曾討論是否縮短到158或154場，那時大家都關心這個議題。」

(中時電子報)