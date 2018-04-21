黃偉哲公布市長初選花3327萬 網友讚負責

2018年04月21日 13:43 中時 曹婷婷

黃偉哲公布這次民進黨市長初選總支出共3327萬994元，網友推崇他敢於公開，是負責的表現。(曹婷婷攝)

民進黨下屆台南市長提名人、現任立委黃偉哲初選尾聲曾承諾將公布初選競選經費，昨天果真兌現諾言，選擇在個人臉書粉專公布「市長初選經費支出表」，總計花費3327萬多元，光是文宣費就高達2371萬7680元，引起網友熱議，有網友質疑「還沒選上市長就負債?以後怎麼還?」，也不乏民眾肯定「雖然不怎麼喜歡黃偉哲，不過敢公佈就該推。」

臉書粉專「立法委員 黃偉哲」昨天刊出競選辦公室新聞稿，公布這次民進黨市長初選總支出共3327萬994元，支出項目主要分為「行政費」、「文宣費」以及「活動費」3大類別。

其中，花費最龐大的是文宣費，共支出2371萬7680元，包括電子媒體廣告托播780萬、網路廣告費58萬7200元、電台廣告託播77萬2960元、看板費667萬2410元、文宣品製作598萬5110元、文宣品印刷100萬，以及簡訊代發費用90萬。

行政費共支出535萬3314元，包括人事費180萬、電腦語音（人工）拜票135萬、電動車20萬、宣傳車租賃50萬，以及150萬3314元雜支。

另外活動費共支出420萬，包括舞台燈光音響120萬、交通費180萬，以及午餐費120萬元。

其中，經費來源為「借款1700萬」、「個人存款900萬」，扣除支出後，目前尚有「727萬餘元」未付款。

黃偉哲競選辦公室發言人郭國文指出，有關黃借款及個人存款支出，都有依法向監察院申報，並詳細登入在最新財產申報資訊。

(中時 )