黃偉哲公布市長初選花3327萬 網友讚負責

黃偉哲公布這次民進黨市長初選總支出共3327萬994元。(曹婷婷翻攝)

友善列印
中時
黃偉哲公布這次民進黨市長初選總支出共3327萬994元，網友推崇他敢於公開，是負責的表現。(曹婷婷攝)

民進黨下屆台南市長提名人、現任立委黃偉哲初選尾聲曾承諾將公布初選競選經費，昨天果真兌現諾言，選擇在個人臉書粉專公布「市長初選經費支出表」，總計花費3327萬多元，光是文宣費就高達2371萬7680元，引起網友熱議，有網友質疑「還沒選上市長就負債?以後怎麼還?」，也不乏民眾肯定「雖然不怎麼喜歡黃偉哲，不過敢公佈就該推。」

臉書粉專「立法委員 黃偉哲」昨天刊出競選辦公室新聞稿，公布這次民進黨市長初選總支出共3327萬994元，支出項目主要分為「行政費」、「文宣費」以及「活動費」3大類別。

其中，花費最龐大的是文宣費，共支出2371萬7680元，包括電子媒體廣告托播780萬、網路廣告費58萬7200元、電台廣告託播77萬2960元、看板費667萬2410元、文宣品製作598萬5110元、文宣品印刷100萬，以及簡訊代發費用90萬。

行政費共支出535萬3314元，包括人事費180萬、電腦語音（人工）拜票135萬、電動車20萬、宣傳車租賃50萬，以及150萬3314元雜支。

另外活動費共支出420萬，包括舞台燈光音響120萬、交通費180萬，以及午餐費120萬元。

其中，經費來源為「借款1700萬」、「個人存款900萬」，扣除支出後，目前尚有「727萬餘元」未付款。

黃偉哲競選辦公室發言人郭國文指出，有關黃借款及個人存款支出，都有依法向監察院申報，並詳細登入在最新財產申報資訊。

(中時 )

中天中視全程轉播》107年國民黨… 綠營禮讓柯文哲 朱立倫：民進黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。