MLB》大谷翔平敲2安 沒能救天使止連敗

2018年04月21日 13:52 中時電子報 蔡銘仁

大谷翔平前役對紅襪，單場苦吞3K，不過他很快就找回手感，天使今(21日)在主場對戰巨人，整場全隊僅5安，擔任先發6棒指定打擊的大谷，一個人就包辦其中2支安打，然而，這卻沒能助天使打線回神，加上投手群難擋巨人火力，終場天使1比8輸球，苦吞四連敗。

天使三連敗遭紅襪橫掃，大谷擔任打者先發，4打數盡墨、吞下3K，開季後首度先發沒敲出安打。歷經一夜的沉澱，大谷此役再度先發，2下首打席，就從巨人先發沙瑪吉亞(Jeff Samardzija)手中揮出安打，終結低潮。

然而，天使打線遭沙瑪吉亞強壓，前5局連同大谷這1安，也不過出現2安，1分未得；反觀巨人打線先在2上靠杭德利(Nick Hundley)陽春炮開胡，5上再由威廉生(Mac Williamson)開轟帶動攻勢，單局進帳6分，一口氣拉開比分。

天使幾乎一路挨打，僅藉著卓奧特(Mike Trout)8下陽春炮，好不容易突破鴨蛋。最後9下，大谷擔任該局首名打者上場，率先敲出安打上壘，但後續打者遭壓制，天使未能反撲成功，連續第4場在主場吞敗。大谷4打數2安，打擊率從賽前3成24微升到3成42。

天使吞下四連敗，戰績13勝7敗，在美聯西區暫居第二，龍頭是近期打出四連勝佳績的太空人。巨人雖贏球，但這不過是他們本季第8場勝利，戰績8勝11敗，仍在國聯西區居第四，落後分區龍頭響尾蛇3場勝差。

(中時電子報)