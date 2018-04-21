Avicii驟逝最後身影曝光 前女友被挖拒回應

2018年04月21日 14:03 中時電子報 蔡曉婷

Raquel身材火辣。（圖／取自 IG）

艾維奇6天前曾現身渡假飯店，親切和粉絲合影。（圖／取自 IG）

粉絲發合影哀悼艾維奇。（圖／取自 IG）

瑞典電音鬼才DJ艾維奇（Avicii）本名Tim Bergling，今(21日)傳出在阿曼首都驟逝，得年28歲，震撼全球樂迷。據悉Avicii生前並無嗑藥習慣，但有嚴重酒癮，死因尚未被確認，他4年前曾與加拿大籍模特兒Raquel Bettencourt交往一年分手，今Avicii突傳死訊，Raquel發言人表示拒絕回應。

Avicii在2011年以招牌曲《Levels》崛起，據悉他的藝名源自佛教地獄的故事，指的就是梵文中18層地獄中的最後一層，也就是大家所熟知的「阿鼻地獄」或「無間地獄」，但因被許多人反應這個藝名太過陰暗，他才在字尾多加個「i」，成為「Avicii」。

外媒報導，Avicii6天前曾與朋友到Muscat Hills Resort度假飯店旅行，飯店的IG曬出和Avicii合影，說：「謝謝Avicii光臨，希望你有美好的時光」，另也有粉絲分享當時與偶像同框照，直說：「Avicii請安息，不敢相信我6天前才遇見你，真是太英年早逝」。

另據《Newsweek》報導，Avicii2014年傳與大他3歲的加拿大模特兒兼部落客Raquel Bettencourt分手，Raquel Bettencourt以Raquel Natasha為藝名，在網上經營知名的美妝網站，兩人過去交往時常大方放出閃照，但熱戀一年多就分手，聽聞前男友過世，Raquel未發出任何聲明，而他的發言人目前也暫時拒絕回應媒體，似乎對Avicii的死相當措手不及。

瑪丹娜發文悼念。（圖／取自 IG）

王力宏分享昔日和艾維奇合影。（圖／取自王力宏 Wang Leehom臉書）

而瑪丹娜、吳建豪等名人稍早發文哀悼後，4年前曾邀Avicii合作單曲《忘我》的王力宏，今上午也發出兩人合影，感嘆說：「Goodbye, my friend. Your music is forever. 再見, 我的朋友. 你的音樂是永遠的」。

(中時電子報)