Avicii驟逝最後身影曝光 前女友被挖拒回應

Raquel身材火辣。(圖/取自 IG)

艾維奇6天前曾現身渡假飯店,親切和粉絲合影。(圖/取自 IG)

粉絲發合影哀悼艾維奇。(圖/取自 IG)

瑞典電音鬼才DJ艾維奇(Avicii)本名Tim Bergling,今(21日)傳出在阿曼首都驟逝,得年28歲,震撼全球樂迷。據悉Avicii生前並無嗑藥習慣,但有嚴重酒癮,死因尚未被確認,他4年前曾與加拿大籍模特兒Raquel Bettencourt交往一年分手,今Avicii突傳死訊,Raquel發言人表示拒絕回應。

Avicii在2011年以招牌曲《Levels》崛起,據悉他的藝名源自佛教地獄的故事,指的就是梵文中18層地獄中的最後一層,也就是大家所熟知的「阿鼻地獄」或「無間地獄」,但因被許多人反應這個藝名太過陰暗,他才在字尾多加個「i」,成為「Avicii」。

外媒報導,Avicii6天前曾與朋友到Muscat Hills Resort度假飯店旅行,飯店的IG曬出和Avicii合影,說:「謝謝Avicii光臨,希望你有美好的時光」,另也有粉絲分享當時與偶像同框照,直說:「Avicii請安息,不敢相信我6天前才遇見你,真是太英年早逝」。

另據《Newsweek》報導,Avicii2014年傳與大他3歲的加拿大模特兒兼部落客Raquel Bettencourt分手,Raquel Bettencourt以Raquel Natasha為藝名,在網上經營知名的美妝網站,兩人過去交往時常大方放出閃照,但熱戀一年多就分手,聽聞前男友過世,Raquel未發出任何聲明,而他的發言人目前也暫時拒絕回應媒體,似乎對Avicii的死相當措手不及。

瑪丹娜發文悼念。(圖/取自 IG)

王力宏分享昔日和艾維奇合影。(圖/取自王力宏 Wang Leehom臉書)

而瑪丹娜、吳建豪等名人稍早發文哀悼後,4年前曾邀Avicii合作單曲《忘我》的王力宏,今上午也發出兩人合影,感嘆說:「Goodbye, my friend. Your music is forever. 再見, 我的朋友. 你的音樂是永遠的」。

