衰男酒吧逢惡鴛鴦債主 遭圍毆噴血逃超商求救

27歲陳男(左)21日凌晨在酒吧遭多人圍毆致鮮血直流，拔腿狂奔到附近一家超商求救。 （劉宥廷翻攝）

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中時

27歲陳男21日凌晨在酒吧遭多人圍毆致鮮血直流，拔腿狂奔到附近一家超商求救，高市警消獲報趕抵將人送醫幸無大礙，並逮捕涉嫌教唆打人的34歲顏男、23歲詹女這對情侶；警方初步調查，肇因債務糾紛，訊後將2人依教唆傷害罪送辦外，也將追緝在逃共犯。

新興區凌晨驚傳有人在酒吧遭人圍毆，警方獲報隨即出動快打部隊、轄區巡邏警網趕抵，雖然警消到場已無見打架情事，但在一旁的超商內發現陳男頭破血流呆坐，陳共稱，他在新田路的酒吧內喝酒卻遭人毆打。

警方前往酒吧清查及抄登在場人資料調查案情，陳男也當場指認交唆打人顏、詹2人並提出傷害告訴；警隨即將人帶回調查，他們共稱，平時背著鐵盒在高雄各夜店兜售滷味熟食，陳男向他們借3萬7千元後，不僅故意避不見面，還封鎖手機及通訊軟體等各種聯絡方式，根本就是無賴。

不料，事隔多月，詹女進中華路與新田路口附近的地下室酒吧兜售小菜，發現陳在酒吧喝酒，上樓告訴男友，顏不爽陳欠錢沒還，還有錢在酒吧喝酒，涉嫌找來約10名男子，進酒吧叫陳上樓，雙方一言不合爆衝突，其中約5名男子分持球棒痛打陳後離去。

陳男左額撕裂傷，逃進附近超商內請店員協助報案。全案根據顏、詹供述，警已掌握在逃犯嫌身分，依傷害罪偵辦中。

(中時 )

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