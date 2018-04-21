訪非回台 蔡英文：加強布局非洲

2018年04月21日 14:18 中時 范揚光

蔡英文總統（中）表示將加強布局非洲。（范揚光攝）

結束5天4夜的史瓦濟蘭訪問行程，蔡英文總統21日率團回國，下機時蔡英文發表演說表示，首先感謝史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世長期以來對台灣在國際上的支持，兩國也一起見證聯合公報的簽署，相信未來兩國的合作協定會有具體的進展。

蔡英文強調，行前就已經告訴大家，台灣就是要走出去，因為每一吋的國際空間就是這樣拚出來的，走出去不只是見證台灣與友邦的堅定友誼，也要慰問投身外交前線，全力打拼的台灣人。

蔡英文也說，此行最大收穫，就是讓國人透過媒體報導，看見海外台灣人的努力成果，在當地服務的醫療團和技術團所累積的友誼，是台灣走向國際的重要基礎，她感性地說，會永遠記住這些海外同仁的自信眼神。

蔡英文隨後表示，為了更加深入布局非洲，她已經要求外交部及衛服部等相關單位，檢視所有海外技術團及醫療團的需求與待遇，讓他們得到政府更多的鼓勵與支持。此外，她也交代國安會在短時間內提出「非洲計畫」，徹底整合部會、外館、技術團、台商及當地政府的力量來推廣外交。

最後，蔡英文也感謝在出訪期間，留守在國內的所有政府團隊，尤其是盡忠職守的國軍弟兄姊妹，讓國家政務順利運作如常。

(中時 )