電子煙「不含尼古丁」可幫戒菸？　國健署這樣說

2018年04月21日 14:34 中時 倪浩倫

一名菸齡超過8年的余先生，日前委託朋友在國外買了電子煙，認為電子菸沒有尼古丁，希望能藉此「先戒掉紙菸、再完全戒菸」；衛福部國健署提醒，現沒有證據證實「電子煙能幫助戒菸」，且國內調查發現，超過8成的電子煙檢體「仍含有會成癮的尼古丁」，且因使用者可自由添加，反而易攝取比以往更多的尼古丁。

因《菸害防制法》修法尚未通過，國內目前對電子煙幾乎是「無法可管」，統計顯示，我國超過5.3萬名青少年正在使用電子煙，國中、高中職學生的吸食比例達2.5~4.5％，此外，也有不少吸食紙菸的癮君子，因為認為電子煙沒有尼古丁，認為能藉此來戒除菸癮。

國健署表示，一項最新報告「Public Health Consequences of E-Cigarettes」提到，在未有專業的戒菸療程輔助下，沒有足夠證據可證明電子煙能成為戒菸輔具；就連世界衛生組織WHO都曾提出警告，「沒有證據證明電子煙是安全且可以幫助戒菸」。

今年至今，衛福部食藥署共受理1471件電子煙檢體，檢驗結果顯示，逼近8成、共1143件的電子煙液，仍含有具成癮性的尼古丁，國健署指出，由於使用者可以隨意添加電子煙液，民眾反而可能不自覺的攝取到更多尼古丁。

國健署強調，透過正規的醫療管道，進行有實證的戒菸方式，才是真正戒菸的好方式，政府目前有建立多元的戒菸服務，去年成功幫助5.5萬人戒菸，民眾可撥打免費戒菸專線服務(0800-636363)，或各縣市政府衛生局所辦理戒菸班，一起捍衛自身健康，同時也捍衛自己的荷包。

(中時 )