接軌國際　台灣首辦＃me too大遊行千人參與

2018年04月21日 14:37 中時 洪安怡

國外發起的「#MeToo」運動持續延燒，勵馨基金會今（21）日在中正紀念堂舉辦「多陪一里路、#MeToo大遊行、勵馨接住你」活動，立委尤美女、李麗芬等人皆現身參與，他們組隊繞行中正紀念堂並拋擲面具，鼓勵被害者勇敢站出來解脫枷鎖，這也是我國首度舉辦遊行活動響應#MeToo，預估約有近千人參與。

「#MeToo」運動從《紐約時報》和《紐約客》揭發好萊塢金牌製片哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵醜聞，點起這股反性侵性騷擾之火。1993年勵馨曾在中正紀念堂舉行「反雛妓華西街萬人慢跑」活動，今年適逢成立滿30周年，勵馨選在同一地點舉行#MeToo遊行，呼籲民眾一起正視性侵問題。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，近來雖有高雄體操教練梁梅宗事件，和媒體人周玉蔻指控閣員，以及立法院資深助理等案件，但有些連兇手都沒有公開，也沒有帶動其他受害者一同站出來的效應，台灣的「#MeToo」運動可說尚未開始，仍有一道看不見的高牆阻礙著受害者發聲，今天就是要把這樣的高牆推倒。

活動吸引近千名民眾響應，由受家暴及遭性侵的受害人與勵馨組成遊行隊伍，所有人都戴上面具，高舉「#MeToo大遊行、我們接住你」等標語繞行自由廣場一圈，遊行結束後全體參與者更一同將面具脫下拋向天空，象徵突破性別與性傷害的刻板框架與烙印，讓受害者在社會的陪伴下重獲新生。

紀惠容指出，?#MeToo」在韓國會引發相當大的迴響，甚至還衍生出?#with you」的hash tag與?#MeToo」共用，表達與受害者站在一起的態度，希望台灣社會也能看見性受害者的創傷，別讓真相就這樣不見了，如果社會整體氛圍表達支持，就會帶動更多受害者走出來。

此次也是勵馨成立30周年園遊會，現場設有95個攤位、11種體驗項目，如免費法律與心理諮詢服務、性別處境體驗區包括男性穿高跟鞋、大肚裝、男性情感體驗區，以及服務對象成果展等，展示勵馨30年來，從救援遭性剝削的未成年少女到反雛妓運動的成果，並持續在扶助性侵女性，破除性別迷思議題上繼續努力。

(中時 )