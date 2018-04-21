家中有人吸菸　研究：家中PM2.5濃度暴增10倍

2018年04月21日 14:37 中時 倪浩倫

肺癌是國人聞之色變的癌症，但不少人儘管非癮君子，仍不幸罹病，很多人都認為「空汙」是最主要原因；衛福部國健署指出，吸菸也會造成空汙，研究顯示，家中若有人吸菸，會讓家中PM2.5濃度暴增10倍，同住者就算不吸菸，在空汙和二手菸的雙重夾擊下，罹患肺癌的機率也會大增3成，癮君子應及早戒菸。

我國每年新增約1.3萬例肺癌患者，居10大癌症第2名，死亡率也高達近4成，很多人提到肺癌，第一時間多和吸菸畫上等號，但其實有很多不吸菸的人，仍不幸罹病；國健署表示，根據世界衛生組織WHO資料，吸菸、二手菸暴露、空氣污染、職業石綿暴露、肺癌家族史、炒菜油煙等，都是罹患肺癌的危險因子，只是儘管室外空汙對肺癌死亡的重要性日益提升，吸菸仍是最主要罹癌因子，佔全球肺癌7成左右的疾病負擔。

國健署強調，國際研究指出，吸菸者家中的細懸浮微粒PM2.5濃度，是非吸菸者家中的10倍，其暴露量等於讓非吸菸者住在一個霾害嚴重的城市，家中若沒有吸菸者，則可降低70％的PM2.5暴露濃度。這也意味著「吸菸會造成空汙」。

國健署進一步引WHO資料指出，與吸菸者同住，除了「霾害嚴重」，也因為長期受到二手菸暴露，除了罹患肺癌機率超出2~3成，更會加重孩童呼吸道疾病，同時提高兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症的罹患風險，呼籲癮君子及早戒菸，捍衛自己和家人的健康。

(中時 )