花蓮震後2個月 老夫妻尋獲結婚周年紀念照

2018年04月21日 14:37 中時 張祈

劉茂盛和妻子林陳嬌開心尋獲相簿及工作證。（張祈攝）

花蓮警分局今早開放災民招領部分遺失物，總計放置201件遺失物，帶災民認領。（張祈攝）

花蓮警分局今早開放災民招領部分遺失物，總計放置201件遺失物，帶災民認領。（張祈攝）

花蓮大地震至今逾2個多月，花蓮警分局今早開放災民招領部分遺失物，77歲的劉茂盛、林陳嬌老夫妻為雲門翠堤住戶，一眼就認出放在桌面上的相冊，是他們結婚10周年的紀念照，看著泛黃照片夾雜土石，心中百感交集，兩人感動的說，「回憶比金錢更重要」。

劉茂盛和妻子林陳嬌是1994年首批入住雲門翠堤的元老及住戶，當年一坪14萬，是當時花蓮的「高級住宅區」，林陳嬌說，每天都能遠眺美崙山、太平洋，景色真的非常好，24年來從沒想過有天會離開這裡。

夫妻倆被通知到招領會尋找遺失物，看著雲翠大樓從倒塌到拆除，2人早已不抱希望，總認為人平安就好，就當碰碰運氣，沒想到就在招領會現場看到珍藏數十年的老相冊，妻子則找到自己30年前的工作證。

劉茂盛翻著外殼被壓壞的相冊，稍稍整理裡頭的土屑，看到入住雲門翠堤的第一張室內合照及10周年結婚紀念照，他說，「歲月回憶比金錢還重要」，不願再提地震當晚的逃難過程，現在暫居在朋友家，一直期盼能原地重建，帶著妻子回家。

花蓮警分局偵查隊副隊長張淑光說，地震後共在4棟倒塌大樓現場拾獲377件遺失物，有足夠辨識程度的遺物，已陸續通知災民領回169件，首場招領會放置201件遺失物，以兩梯次開放災民認領。他強調，首批遺失物以救災當時搜救隊移出的為主，仍有廢棄土方尚未分類，估計土資場仍埋有大量災民物品，將待分批歸類後，再辦理第2場招領會。

(中時 )