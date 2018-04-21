莫忘南越潰敗前車之鑑 韓媒：不要輕信金正恩！

2018年04月21日 14:49 中時電子報 李靖棠

據南韓《中央日報》報導，在與川普（Donald Trump）和文在寅（Moon Jae-in）會面前夕，北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）頻頻對外釋出「友善利多」訊息，一方面要與南韓終結70多年的戰爭對立狀態；另一方面在今日宣布，將關閉核試場並中止洲際彈道飛彈的測試，都讓外界看到半島和平一絲曙光。但《中央日報》於今日的評論中呼籲，莫忘當年南越輕信和平條約、導致全面潰敗的前車之鑑，「不要輕易相信金正恩！」

《中央日報》文章指出，「兩韓停戰協定簽署於1953年，從此之後，韓國一直飽受平壤的挑釁，迫切希望半島能建起永久和平機制，讓停戰轉變成和平，是非常正確的事情。」

即將與川普、文在寅會面的金正恩，到底還會做出怎樣的承諾呢？（圖/美聯社）

但韓媒卻不認為當下已是最佳的「和平時間點」，指出貿然推行所謂的宣言或「和平條約」，恐怕帶來無窮的後患。「越南就是一個很好的例子。國際社會為結束從1955年起持續多年的越南戰爭，在1973年簽署了巴黎和平協定。本以為就此兩相和平，但在美軍撤出後、北方立刻重燃戰火，最終導致南越潰敗、整個越南變成了紅色共產國家。」

從韓戰爆發以來，南韓一直都有美軍和聯合國的協防。（圖/美聯社）

美國國防部長馬蒂斯（圖中央）出訪南韓，與韓國任浩永上將（圖右）、駐韓美軍指揮官布魯克斯將軍（圖左）會面。（圖/United States Forces Korea ）

但真正讓南韓擔心的，卻是一旦從停戰轉為和平局勢後，從1950年韓戰（Korean War）爆發後至今，持續協防的駐韓美軍（United States Forces Korea）和聯合國（UN）司令部，恐怕將失去繼續存在的名分。屆時被視為南韓長年重要的協防力量的美軍，恐將失去其地位與力量。

作為兩韓分界線的38度線，在聯合國監督下，長年保有半島雙邊的穩定。（圖/美聯社）

首都仍留在距離38度線非常近的首爾，當年戰爭第一時間被攻陷的記憶，至今仍是南韓國防計畫上一大困境，這也是為什麼越戰的前車之鑑，讓韓國媒體不敢輕易相信平壤當局伸出的「橄欖枝」，唯恐成為長滿尖刺的荊棘。

(中時電子報)