響應地球日 台南市2000民眾響應海洋減塑淨灘

環保局執行大規模淨灘，今年加入減塑議題。（台南市環保局提供）

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臺南市政府環保局21日舉辦2018年台南市地球日淨灘活動，號召民間社團近2000人合力清除黃金海岸及觀夕平台兩處沙灘垃圾。因為台灣屢見鯨豚誤食塑膠物暴斃，今年加入減塑主題，沙灘清出的飲料杯與塑膠垃圾達300公斤，呼籲民眾外出購物自備購物袋，降低日益嚴重的海洋塑膠污染。

台南市環保局21日舉辦的淨灘活動人數創新高，參與團體以玉山寶光聖堂最踴躍，達1000人，今年也有科技業員工加入，包括台積電、台灣富士離合器、台灣尼康精機等單位，還有臺銀人壽保險等壽險單位也來參與，各個民間團體約2000人，在分配的沙灘區域內一起清除垃圾、漂流木，響應公益。

沙灘上近2000人經過2小時的揮汗清理，共清除3.4公噸垃圾，以竹架為最大宗，不過在可回收廢棄物中，以飲料杯最多，計220公斤，塑膠類垃圾180公斤，共計回收容器300公斤。

台南市環保局表示，黃金海岸近年海岸線後退，因此淨灘漸漸移往觀夕平台與漁光島兩處，受到近年屢屢發生鯨豚誤食塑膠類製品而暴斃事件影響，海洋減塑成為重要議題，也是淨灘最重要的任務。

環保局另邀請學生參與環保教育活動，從西門實小出發，沿途設點解說鹽水溪生態，推展環境教育。抵達終點觀夕平台後加入淨灘行列，從校園開始培育海洋環保觀念，請民眾共同愛護地球。

(中時 )

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