影》北市長辯論 鍾小平嗆丁守中選不過 張顯耀和孫大千跑錯棚

2018年04月21日 14:34 中時電子報 王家禕 、 楊馨 、中時／ 姚志平 、中時／

國民黨台北市長初選辯論會21日在中天電視舉行，有意參選的丁守中（左起）、孫大千、鍾小平、張顯耀各出席並握手致意。（姚志平攝）

107年國民黨台北市長初選，由丁守中、孫大千、張顯耀、鍾小平4人角逐黨內提名資格。4位參選人於今（21）日下午2時舉辦第一場電視辯論會。

辯論會第一階段採「申論」，由4位參選人表達各自政見。首先，由已經「準備20年」的丁守中首先發言。丁守中認為，在柯文哲擔任市長期間，台北沒落了，台北的城市競爭力也落後了。被新加玻、首爾、香港、深圳、廣州等等，連大陸的二線城市都超過了台北。顯示柯文哲完全沒有執政的能力，也沒有領導的能力。柯文哲短短一任還沒結束，21局處的首長都離開。有句話說：因為誤會而結合，因為了解而分開。真正了解他的人都知道，他不是好的市長，那還要再讓他幹四年嗎？台北要進步，柯文哲一定要下台。接著，丁守中甫說出「努力了20年」之後，隨即因時間到了而被卡掉。

接著，由孫大千發言。孫大千說，他基於三股動力，決定參選。第一為了國民黨，為了建立正確的管道與態度，所以此次黨內初選，他把所有競選活動限制在數位頻道。第二，想改造台北市，讓台北市重新定位、建立品牌，才能突破發展的瓶頸。台北市應該打造自己的城市氣候，更不能忘記台北市對台灣應該負起的責任，應該分享台北市的資源與經驗，才能讓天龍國從嘲諷，轉為正面肯定。第三，改革政治。改革政治關鍵在於選舉改革，他完全同意柯文哲所說，台灣選舉經費太高，是讓政治敗壞最主要的原因。所以此次黨內初選，他刻意邀求自己降低競選開銷，選舉過程比結果更重要，無論結果如何，希望這次選舉因為有我的參與，為國民黨的重建在造，種下一棵希望的種子。

輪到鍾小平時，他直接表示：「中華民國台北市就要滅絕了」。中央的蔡英文、賴清德九二共識不見了，台灣面臨的是1999年兩岸飛彈危機之後，最危險的狀態。鍾小平為了參選，毅然決然放棄了舒適圈的生活，不選議員，再去選立委，直接選台北市長。他深蹲數十年，每天跑基層，認真辛苦，傾聽聲音。他也批評，柯文哲倒行逆施，割裂世代，還停發敬老津貼，因次他承諾：「我如果當選一定重新發放」。

鍾小平還不等交叉詰問，直接開炮，丁守中連吳思瑤都選不過，張顯耀和孫大千一個該對付陳其邁，一個該對付鄭文燦，為什麼來台北？台北要給準備好的人。鍾小平稱，自己這麼年輕有幹勁。而且，台北市不能丟掉，如果丟掉，新北即使侯友宜選上又怎麼樣？台北市必須給準備好的人，有決心於市政，熟稔，且對兩岸公共政策熟悉開創高度的人，有高度方向才會贏！

最後，張顯耀表示，他有三個原因決心參選。因為他要撥亂反正，終結柯P無俚頭的治理模式，讓台北市不再沉淪。第二，他是國民黨中生代戰將，他幫台北市民贏回；第三，打創首都大格局，讓台北找回失去百年的信心與希望。張顯耀說，他當過20年政務官，做過行政，也做過立法委員，還做過海基會、國安會等，了解台北最需要有兩岸經驗的市長。只有張顯耀來，他將會讓北京、上海、深圳、天津等等，都建立雙城論壇。此外，還要再兩岸條例之下，在大陸多處建立兩岸經貿辦事處，讓台北市民到對岸投資，解決兩岸問題。而不是像柯P遇到問題只會抓頭髮，不應該是抓頭髮，而是該抓住重點。

(中時電子報)