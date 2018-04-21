民進黨提名亮相 林智堅12人團隊成型

民進黨推派12名戰將參選新竹市議員，21日與黨團總召柯建銘（左八）、市長林智堅（左七）共同造勢。（徐養齡攝）

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民進黨推派12名戰將參選新竹市議員，21日與黨團總召柯建銘（左八）、市長林智堅（左七）共同造勢。（徐養齡攝）
新竹市長林智堅（前中）21日帶領12名市議員人選亮相。（徐養齡攝）

民進黨新竹市黨部日前完成議員登記及徵召作業，推出6名新秀加6名現任出馬，21日由該黨立院黨團總召柯建銘、市長林智堅帶領12人團隊亮相，喊出「世代合作、幸福接力」口號，爭取選民的認同和支持。

相較藍營為提名問題鬧得沸沸揚揚，民進黨在新竹市布局堪稱迅速又確實，史無前例推派「1／2新人，1／3女性，1／4客家人」的「黃金組合」，林智堅布局地方政壇，提攜新世代，也與資深議員接軌，組成幸福團隊。

這次提名12名議員人選，包含現任6名議員爭取連任，分別為東區鄭貴元、曾資程、劉聲正，南區施乃如，北區李妍慧，香山區林盈徹。

登記及徵召參選新人共6名，包括立委柯建銘特助鄭美娟、市長林智堅前辦公室主任賴稟豐及劉康彥、前秘書曾文濤及陳建名，前社會處長陳雪慧，老幹新枝並茂，以世代合作延續施政效率。

柯建銘日前公開表示將轉任不分區，區域立委席次交由議員鄭宏輝接棒，特別強調世代交替，指新竹市現面臨市長連任、議員選戰的重要戰役，組成老中青三代幸福團隊，共同承擔建設的重責大任。

(中時 )

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