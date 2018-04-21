影》北農問題怎解？張顯耀要請韓國瑜 鍾小平倡「北小平南國瑜」

北農問題怎解？張顯耀要請韓國瑜 鍾小平倡「北小平南國瑜」
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中時電子報
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國民黨台北市長初選辯論會21日在中天電視舉行，有意參選的丁守中（左起）、孫大千、鍾小平、張顯耀各自就位。（姚志平攝）

107年國民黨台北市長初選，由丁守中、孫大千、張顯耀、鍾小平4人角逐黨內提名資格。4位參選人於今（21）日下午2時舉辦第一場電視辯論會。

北市長辯論 鍾小平嗆丁守中選不過 張顯耀和孫大千跑錯棚

107年國民黨台北市長初選辯論會，第二階段為「提問人提問」。曾任北農總經理，目前為國民黨高雄市長初選參選人的韓國瑜，提問諸位候選人，鑑於近日台北農產運銷公司，每次禕有風風雨雨，便掀起軒然大波，未來將會如何處理？又將如何處理北農的股份問題？如何在農民與市民之間，拿捏平衡？

張顯耀直言，如果他當選台北市長，「一定請你回來，擔任董事長兼總經理，讓你放手解決北農」。丁守中則說，絕對不會任用像吳音寧這樣的外行，一定任用專用。並會與中央協調，買回中央股權，讓台北市完全當家作主，而非像現在柯文哲，穿著西裝改西裝。

輪到鍾小平時，他不忘先開嗆：「我與張顯耀不一樣」，他看好韓國瑜肯定會打敗陳其邁，屆時將是「北小平南國瑜」，北高連線。鍾小平也不忘嗆丁守中，「丁丁真的比平平外行」，因為台北市根本不用買股份，而且北農改建早就在做了！

至於北農問題，鍾小平認為，這是政治分贓的結果，因為柯文哲希望蔡英文禮讓，所以農委會派了新潮流的吳音寧，他就照單全收。搞得現在天怒人怨，財報看不懂，質詢還接近發抖。一個小小的鄉下作家，怎麼可能應付北農的南北貨？

(中時電子報)

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