響應世界地球日 桃市環保局舉行淨灘

2018年04月21日 15:13 中時 洪安怡

響應4月22日「世界地球日」，桃園市環保局今日在許厝港濕地及大園竹圍漁港舉行「春季淨灘淨海」活動，桃園市長鄭文燦帶領近千名環保志工清理海岸，竹圍環保艦隊也出動13艘船及潛水員打撈水中垃圾，海陸同步清理垃圾，還桃園海岸清淨面目。

今天在竹圍漁港參與淨灘的民眾約有800人，另有200名志工在許厝港濕地清理垃圾，竹圍環保艦隊則派出13艘船隻航向外海打撈漂流物，其中3艘更搭載潛水員潛入水底清理港內垃圾，海陸同步淨海淨灘行動，獲得不少前往漁港遊憩民眾稱讚。

桃園市環保局沈志修表示，桃園市政府從106年起率先推動「月月淨灘」活動，結合民間力量，共同維護海洋環境，經統計106年共發起305場淨灘活動，動員計2萬人次，為桃園市海岸清理出157噸廢棄，成效卓著。

沈志修指出，桃園市環保局率全國之先，成立「海岸管理處」統整轄內的海岸管理事務，並於3月15日正式掛牌運作，是桃園市海岸管理的里程碑，將有助於打造親水樂活的自然與人文景觀，並以清淨海岸、資源保育及合理利用為目標，使桃園海岸更美麗。

鄭文燦表示，日月光文教基金會今年度一共捐贈桃園市政府900萬元，推動南崁溪人工濕地增設馬達自轉式景觀水車、新勢公園礫間廊道增設顯微鏡與投影設備、及大科崁溪人工濕地增設綠美化改善設施等各項環境保護工作，其中100萬元用於鼓勵環保艦隊與漁民攜回海漂物，提供個人與團體的獎項，結合漁業團體的力量，為環境盡一分心力。

(中時 )