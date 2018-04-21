台中葫蘆墩聯合徵才 媒合率4成5

2018年04月21日 15:23 中時 陳世宗

「2018職來薪旺-葫蘆墩廠商聯合徵才活動」，21日於台中市政府陽明大樓熱鬧登場，由中市府勞工局與中科管理局等單位聯合舉辦，並有友達晶材、橋椿金屬、矽品精密、福容飯店、麗寶樂園等32家公司提供逾1500個工作機會，吸引逾700名求職者參加，媒合率約4成5。

活動現場求職非常熱絡，勞工局副局長施肇芳表示，本次徵才企業都是在地廠商，5、6月又是學校的畢業旺季，勉勵現場有意求職的青年朋友及大台中市民把握機會多方嘗試，依所學專長、興趣適才適所，勇於求職爭取個人職涯發展空間。他更期許企業能夠廣納人才並提供良好的薪資福利進而留住好人才，為企業搶得先機。

徵才現場設置「求職GPS地圖尋職下載專區」，人潮強強滾，透過求職新工具APP的下載，不需要登入即可隨時瀏覽搜尋，職缺帶著走不會遺漏最新職缺及徵才活動資訊；下載的民眾表示，在大台中市找工作變的快速又便利，還有政府掛保證，實在安心。

就業服務處傅晶如處長表示，求職民眾如想更精確地掌握自己的職涯歷程，做好完善的職涯規劃，建議可多利用市府建置的職涯工作卡系統，一對一諮詢服務、職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導及職場體驗等客製化服務，充實自己掌握趨勢，幫助找到自己理想的工作。

就業服務處指出，時近畢業季中市府將在5月18日（星期五）上午10時至下午2時，在兒童青少年福利服務中心（大里區新光路32號）舉辦聯合徵才活動，將有20家以上不同產業廠商設攤徵才，歡迎求職民眾踴躍前往參加。

(中時 )