Avicii身心俱疲 最後專輯名為「阿鼻地獄」

Avicii的藝名與最後一張專輯都是源自於「阿鼻地獄」的「Avīci」。（圖／達志影像）

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中時電子報
／綜合報導

瑞典知名DJ Avicii昨傳出死亡消息，震驚各界，由於他年僅28歲就成為百大DJ，在EDM圈算是數一數二人氣DJ，不過他的發言人並未針對死因說明，讓外界好奇Avicii究竟發生何事；只是他去年8月才推出新專輯《Avīci》，這是他自2016年退休後新專輯，只是《Avīci》就和他的藝名依樣，其實都來自於佛教的「阿鼻地獄」，讓不少樂迷都很心疼他生前飽受的困擾。

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「Avicii」這個藝名其實就是從「Avīci」幻化而來，Avīci是梵語，意思就是「阿鼻地獄」，也是俗話說的「第18層地獄」，且是永世不得翻身的第18曾；但為了展現未來感，他特意多加了一個「i」。

而Avicii先前因為壓力大，酗酒搞壞身體，加上受訪時也曾說過自己還得面對焦慮症，他體悟到人生不單只能這樣過，毅然決然在2016年時宣布退休，但強調自己不會放棄做音樂；Avicii努力調整生活節奏，四處旅行與放鬆，並在去年推出新專輯《Avīci》，而這專輯就是「阿鼻地獄」的名字，外界就盛傳這張專輯會是他一次的「灰暗發行」，不過音樂釋出後，許多樂迷則反映「僅壓抑一點」、「沒傳聞中的陰鬱」。

但Avicii自己則對此張專輯相當看好，認為這是他有生以來最棒的專輯，不過他昨突傳死訊，讓外界措手不及，也讓《Avīci》成為他最後一張專輯。全球樂迷現在除了想確知他的死因外，更想知道的，莫過於他在創作音樂這條路上熬過多少辛酸路與內心煎熬。

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(中時電子報)

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