黃偉哲公布初選競選經費 網友質疑光市長薪俸不夠回本

黃偉哲陣營在臉書粉絲頁公布初選經費為3000多萬。（翻攝自黃偉哲臉書）

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民進黨台南市長提名人黃偉哲20日晚間在臉書粉絲頁上公布初選時的競選經費花了3327萬元，至今尚積欠餘款727萬餘元，網友咋舌留言「市長4年薪水也不夠回本」質疑為何要花這麼多錢選舉。黃偉哲陣營回應「金錢非衡量行為的唯一標準」。

民進黨台南市長初選競爭激烈，當時被外界稱為「史上最花錢的初選」，初選參選人之一的李俊毅更指外傳有參選人花費上億元，甚至有大陸資金介入等傳聞。

李俊毅、顏純左、陳亭妃相繼1月份初選期間口頭說明競選經費以自清，李俊毅約1000餘萬、顏純左共約2000餘萬、陳亭妃3000餘萬，黃偉哲則承諾將在初選後1個月內公布競選經費。

國民黨前行政院政委高思博近日頻頻逼迫黃偉哲表態，黃陣營20日晚間在臉書粉絲頁正式公布初選經費明細，公花了3000餘萬元。

在明細表內，黃偉哲陣營花在看板費用最多，約667萬，文宣品印刷約600萬，兩項就超過1000餘萬。有網友看見後表示咋舌，認為市長4年任期的薪俸約300萬，光是初選就花了3000多萬，回本都不夠，未來要怎麼還錢？

黃偉哲陣營發言人郭國文表示，還錢是時間性問題，只要有合法財產申報，都可受到監察院檢視，對於市長薪俸與初選經費開銷落差問題，他說，每人有步同價值觀，錢不是衡量一個人行為的唯一標準。

對黃偉哲公布初選經費明細，粉絲頁內多數網友留言表示支持公布經費的作法，認為是負責任的態度。

(中時 )

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