「她的嘴含著…」半百女子挺身指控舅性侵姊妹

2018年04月21日 15:21 中時 洪安怡

蕙蕙幼年和姊姊遭受同住屋簷下的舅舅性侵數次，自己因此深受憂鬱症之苦，多年來數度割腕意圖自殺，姊姊更罹患被害妄想症，最終上吊自殺離世；10年前蕙蕙至勵馨基金會諮商，在丈夫的支撐下，終於走出憂鬱陰霾，今（21）日也參與勵馨在中正紀念堂舉辦的「#MeToo」活動，用自身經驗鼓勵受害者站出來。

巴掌臉，深邃的五官，年過半百的蕙蕙笑容充滿依舊風采活力，她用著堅定而溫柔的語氣，透露出一段令人難以承受的傷心過往。當她還是個幼小的學齡前女童，舅舅因為在父母開設的工廠上班而暫住家中，只要父母不在，客廳沙發、房間，溫暖的家就成了人間煉獄。

「我看見她的嘴巴含著陰莖」，蕙蕙說著當時親眼目睹大自己5歲的姊姊被迫口交，自己的陰道也被舅舅用手強硬插入，但因為年紀太小，根本不明白發生什麼事情，不覺得害怕，更不懂得要求救，事後也不曾向姊姊討論，不理解當時姊姊遭受多大的精神壓力。

隨著蕙蕙漸漸長大，當時已是高中時期的姊姊開始在家中自慰，出現嚴重的行為異常，曾跪在父親面前哭訴自己「髒掉了」，到後來更數度進出精神病房，最後姊姊雖已結婚育有2子，但仍在約莫25歲的青春年華選擇上吊自殺，離開人世。

蕙蕙則是受害情緒轉移到母親身上，認為母親引狼入室，沒有保護好小孩，因而怪罪、仇視母親，直到10年前在勵馨志工的引導下進行諮商，並在先生的鼓勵下，才漸漸走出陰霾。而蕙蕙的父母後來皆因病離世，她自始自終未向母親和解，現在想和母親道歉為時已晚，她哽咽道，「這是我最大的遺憾」。

後來蕙蕙加入勵馨旗下劇團「光腳的愛麗絲」，和不少受害者一同透過戲劇治療相互扶持，四處表演鼓勵和自己有一樣經歷的受害者。她認為，社會的處女情結根深蒂固，導致很多被害者不敢說出口求救，希望每一位被害者都可以勇敢站出來，擺脫社會的傳統框架，「那真的不是妳的錯」。

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(中時 )