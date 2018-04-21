影》藍營北市初選辯論 如何讓台北市民認知雙城論壇重要性

2018年04月21日 15:17 中時電子報 陳弘美

國民黨台北市長初選辯論會21日在中天電視舉行，有意參選的丁守中（左起）、孫大千、鍾小平、張顯耀各出席並握手致意。（姚志平攝）

《中國時報》社長王丰社長針對藍營北市長初選辯論，提問，「雙城論壇可以說是上海和台北兩地一個非常重要的交流平台。請問四位候選人，如果您當選台北市長的時候，您要怎麼跟台北市民 說明這個論壇的重要性，還有這個論壇所帶的政治敏感性，您要如何讓台北市民，尤其是一些帶有政治異樣眼光的人，用平常心來看待這個論壇」？藍營四位候選人對此表示如下：

丁守中表示雙城論壇是非常重要的。而此時柯P要延後或是不舉行，這是充滿政治算計。在當前因為蔡英文和賴清德所主導的兩岸關係，大陸圍繞者台灣軍演。這時民間交流更要加強，民間活動不能停止，雙城活動更是必要。

孫大千則表示，要讓台北市民看到雙城論壇的效果。孫大千不贊同「天然獨」的存在，在這個嶄新時代，年輕人是「天然白」。沒有藍綠，統獨之別，他們在意的是政策的實質效果 對他們未來有什麼幫助。只要是好政策，大多數選民都能支持。孫大千更表示，他會讓雙城論壇更有內涵，並惠及台北市各階層的市民。

鍾小平對王丰問題則表示，雙城論壇的舉辦要對等尊嚴。雙城論壇要在黨對黨，城市對城市的對等關係下舉辦，創造人民的福祉。

張顯耀認為他在海基會和陸委會服務20年，對兩岸關係瞭若指掌，若他當宣市長，他會擴大雙城論壇，並更加深台北和大陸經濟發展，擴大市場。並和大陸一二線城市共享經濟發展的經驗。現在是電子商務時代，且大陸在互聯網發展很快，他要透過雙城論壇，帶領台灣進入大陸互聯網市場，並進軍世界。

(中時電子報)