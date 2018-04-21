到古坑荷苞山接受油桐花空襲 21日近萬人追花

2018年04月21日 15:26 中時 周麗蘭

荷苞山油桐花盛放，浪漫美景令人陶醉。（周麗蘭攝）

隨風飄落的白色油桐花被半空中的蜘蛛網攔截，彷彿花雨定格。（周麗蘭攝）

古坑鄉荷苞山油桐花大噴發美不勝收。（周麗蘭攝）

雲林古坑鄉荷苞山1200棵油桐樹的雪白花朵盛放，21日小小山頭到處都是人，路邊臨停車輛長達一公里長，是十年來人潮最多一次，遊客野餐、自拍、尋花，陶醉在浪漫的白色花海裡。

海拔150公尺高的荷苞山，日據時期遍植油桐樹與咖啡樹，光復初期雲林經濟農場持續收成油桐籽運送到斗六桐油工廠榨油。

時代變遷荷苞山油桐樹有的自然凋零、有的遭人砍伐，僅剩荷苞山步道剩幾棵老油桐樹，每年四月、五月白花紛飛帶給登山客驚喜，2006年起古坑鄉公所逐年栽種，恢復早年油桐花美景。

古坑鄉公所10多年來重新栽種2000棵油桐樹，已開花的約有1200棵，今年花期4月10日報到，上周進入怒放階段，雪白花海美景口耳相傳，網路傳播威力助長，21日湧進近萬名遊客來追花。

唯一前往荷苞山的149線公路，在桐花公園前後雙向都停了500公尺長車輛，早上10點過後才抵達的遊客得步行20分鐘才到得了桐花樹所在的露營區。

荷苞山社區理事長張茂秋表示，這幾年油桐樹開花規模一年比年大，遊客一年比一年多，今年開春沒下大雨，上周下了一陣，剛好把花苞全「趕出來」。

微風徐徐，白色花雨飄下，不少女性張開雙臂迎接，撿拾編成花環，地上隨處可見桐花排的愛心，樹上綻放的、落到地面上的，有油桐花的蹤跡就有手機追蹤。

荷苞山油桐花期估計一個月，五月初畫下句點。

(中時 )