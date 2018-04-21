父母生病要換肝換心？美魔女榨乾老董 鬼扯試探愛情

2018年04月21日 15:29 中時 陳俊雄

陳姓女子以父親需要換肝、母親要到大陸換心等藉口，先後向交往中的孟姓前科技公司董座騙取了1060萬元，事後卻辯稱自認和孟男是夫妻關係，此舉是要試探孟男是否愛她。新北地院判陳女3個詐欺取財罪，合併應執行執行有期徒刑1年2月，並得易科罰金。緩刑2年。

孟姓董座與妻子分居後，2011年起至2017年與自稱是珠寶商的陳姓女子交往，2014年間透過LINE向孟男表示發發心臟病發現急救中、「她心臟功能醫生說45％」，陳女並向孟男偽稱媽媽到大陸換心，換心費用共約需人民幣240萬元（折合新台幣約為1200 萬元），他籌錢後還缺人民幣70萬元，孟男遂在2017年2月間匯給陳女310萬元台幣。

就在謊稱媽媽需動換心手術同時，2016年陳女又以LINE向孟男嶠佯稱其父親罹患肝硬化，想要進行換肝治療，但哥哥與妹妹都有重度脂肪肝不適合捐肝，自己則需增胖10公斤才能捐，其他親人中僅有堂弟可以捐肝，但堂弟在外有1200 萬元債務，若要換肝需協助清償500萬元之債務差額，孟男不疑有他，2016年5月間匯給陳女500萬元。

2017年5月間陳女向孟男佯稱其母親在上海狀況不好云云，並佯稱到上海探母後發現母親換心後之感染及內出血情形，並於同年月6日向孟男表示要做第二次換心手術，又像孟男騙了250萬元。

對於一再欺騙孟男金錢，陳女到案後辯稱「只是要試探他還愛不愛我，沒有要詐欺的意思」。她還聲稱只是隨口講了目前需要款項的數目，孟男自己就匯款給我了。

陳女庭訊說，她不懂法律，當時一直自認她與孟男間是夫妻的關係，孟男會照顧我一輩子，覺得孟男這樣是資助金錢，所以也沒想過要還錢給他，我覺得這樣不算詐騙。

新北地院以陳女雖未與孟男達成和解，但她已將1060萬元全數賠償，將陳女以詐欺取財罪分別判處6月、5月、5月徒刑，合併應執行1年2月徒刑，並宣告緩刑2年。

對此孟男方面表示，陳女除了以父母健康理由騙了她1060萬元外，認識6年多期間，還以在北市八德路二段買房子當珠寶公司、工廠借款等理由騙走他1億元，法院判刑太輕，他也將另對陳女提出民刑事告訴。

(中時 )