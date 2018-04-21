半月來第2隻綠蠵龜 擱淺竹北新月沙灘

2018年04月21日 15:50 中時 徐養齡

海巡人員將綠蠵龜從漁網中救出，僅輕微外傷。（徐養齡翻攝）

綠蠵龜被救起後給予保溼。（徐養齡翻攝）

新竹縣新月沙灘20日晚間被民眾發現1隻綠蠵龜擱淺，海巡署獲報後會同農業處及海洋大學專家前往搶救，將其身上纏繞的漁網剪開，幸好僅有些微外傷，這也是該灘岸半個月來第2隻擱淺的綠蠵龜。

第8海岸巡防總隊表示，昨天晚間6時許，有民眾行經新月沙灘岸際時，發現1隻綠蠵龜擱淺在灘岸，趕緊通報海巡人員到場，將牠從漁網中救出，並協助保持溼度。

農業處人員獲報趕抵，初步評估為保育類綠蠵龜，身長約50公分、寬度約40公分，前鰭有輕微外傷，但生命狀況及活動力都不錯，眾人合力將綠蠵龜移往新竹安檢所持續照顧。

縣府農業處森林保育科及海洋大學學者表示，綠蠵龜為珍貴生態資源，在新月沙灘發生擱淺狀況並不常見，將帶回醫治並持續觀察其生命狀況，待傷勢恢復並評估可自由活動，再擇日野放。

農業處官員表示，新竹縣過去20年未曾有綠蠵龜擱淺，更極少被發現在此地出沒，但本月5日就在新月沙灘發現1隻綠蠵龜擱淺，時隔半個月又發現第2隻，甚為罕見。

生物學者表示，該綠蠵龜身上有接近癒合的外商，左後肢有嚴重腫脹情形，擔心會受到感染，將持續救治觀察。

至於擱淺原因，可能是因被漁網捕捉時卡住，導致無力游回海洋，或是季節交替時，因海象較差，風浪又大，使綠蠵龜被沖上岸而無法游回。

(中時 )