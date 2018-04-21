西南航機引擎爆炸 民航局：華航同款引擎須20天內檢修

2018年04月21日 15:51 中時電子報 戴安瑋

美國西南航空（Southwest Airlines）一架航波音737-700雙引擎客機，於這個月18日從紐約市拉瓜地亞機場飛往德州達拉斯時，左邊引擎在3萬英尺高空爆炸，1名乘客半身遭吸出機窗外且不治。我民航局表示，華航有19架737-700雙引擎客機，須依歐洲航空安全局EASA和美國聯邦航空總署FAA今發出的適航指令，在20天至133天內完成發動機風扇葉片的一次性超音波檢查。

民航局表示，美國西南航空該架飛機，為波音737-700雙引擎客機，爆炸的則是CFM56-7B發動機，歐洲航空安全局EASA和美國聯邦航空總署FAA今發出適航指令；歐洲航空安全局EASA明確要求全面檢修同款發動機風扇葉片進行非破壞性檢查，30000落地次數以上者，強制要求需在20天內完成超音波檢查；30000落地次數以下者，強制要求要在133天前完成。完成後，還需每3000次落地次數再執行一次同樣的檢查；美國聯邦航空總署FAA今也發出適航指令，要求30000落地次數以上者，強制要求需在20天內完成超音波檢查，其他沒有強制要求。

我民航局標準組長林俊良表示，今已將相關資通知華航，華航為我國籍航空中，唯一有同款飛機，計有19架，華航須依照最新適航指令在時間內完成檢查。

他說，美國西南航空同款飛機於前年曾發生過一次類似的情形，只是當時狀況沒有這次嚴重，因此民航局今年3月26日要求華航在9個月內完成該型發動機風扇葉片的一次性超音波檢查，現因EASA已發布新的適航指令，華航因此需依照前述最新適航指令在時間內完成檢查。

華航表示，日前已收到波音的通報。該案因尚在NTSB（美國國家運輸安全委員會）調查中，按照國際民用航空組織規範，相關資訊需以官方發布為準。華航將持續關注，落實飛安管理。

(中時電子報)