蘇貞昌與保生大帝 「宅神」朱學恒：就像言承旭與林志玲

蘇貞昌違背誓言，3度征戰新北市。（報系資料照 譚宇哲攝）

友善列印
中時電子報

民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今（21日）上午參加樹林濟安宮保生大帝文化祭，表示保生大帝一定會了解他一心想要做事。對此，「宅神」朱學恒諷刺表示，一再吃保生大帝豆腐，就像言承旭跟林志玲分手多年，一直拿前女友做文章是男子漢嗎？

蘇貞昌8年前曾在保安宮說不參選第3次，如今接受民進黨徵召，再度出征新北市，打破當年誓言，也遭到外解質疑。蘇貞昌日前說已經去向保生大帝報告，還說自己心情跟祂一樣，都是「為了救苦救難」；今天再度前往保安宮上香，又說相信保生大帝了解他一心想要做事。

不過「宅神」朱學恒可不買單，他在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》貼文：

「關於神明的事情嘛我是這樣想啦，你已經乎嚨了保生大帝一次，民眾對政治人物其實也沒真覺得你們道德高標，混過去也就算了。

但是一而再再而三吃保生大帝豆腐不覺得太過了一點嗎？

就跟那個言承旭跟林志玲分手一樣，感情就看緣分嘛！但是分手不出惡言，也不要攀附，這麼多年了一直拿人家一前女友做文章是不是個男子漢啊？」

網友紛紛響應，表示「詐騙黨政客發誓跟放屁一樣」；「再去100次也轉移不了你欺騙保生大帝的事實」；「騙子!騙完選民.連神民都騙不怕遭受天譴嗎?人在做.天在看!舉頭三尺有神明.小心報應!」

還有網友說「驗證天打雷劈的時刻不遠了」，朱學恒妙回「可以不要浪費來發電嗎？」。

(中時電子報)

黃偉哲初選花3327萬 高思博質疑… 影》北市初選地獄街頭訪問　對「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。