蘇貞昌與保生大帝 「宅神」朱學恒：就像言承旭與林志玲

2018年04月21日 15:55 中時電子報 張達智

民進黨新北市長參選人蘇貞昌，今（21日）上午參加樹林濟安宮保生大帝文化祭，表示保生大帝一定會了解他一心想要做事。對此，「宅神」朱學恒諷刺表示，一再吃保生大帝豆腐，就像言承旭跟林志玲分手多年，一直拿前女友做文章是男子漢嗎？

蘇貞昌8年前曾在保安宮說不參選第3次，如今接受民進黨徵召，再度出征新北市，打破當年誓言，也遭到外解質疑。蘇貞昌日前說已經去向保生大帝報告，還說自己心情跟祂一樣，都是「為了救苦救難」；今天再度前往保安宮上香，又說相信保生大帝了解他一心想要做事。

不過「宅神」朱學恒可不買單，他在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》貼文：

「關於神明的事情嘛我是這樣想啦，你已經乎嚨了保生大帝一次，民眾對政治人物其實也沒真覺得你們道德高標，混過去也就算了。

但是一而再再而三吃保生大帝豆腐不覺得太過了一點嗎？

就跟那個言承旭跟林志玲分手一樣，感情就看緣分嘛！但是分手不出惡言，也不要攀附，這麼多年了一直拿人家一前女友做文章是不是個男子漢啊？」

網友紛紛響應，表示「詐騙黨政客發誓跟放屁一樣」；「再去100次也轉移不了你欺騙保生大帝的事實」；「騙子!騙完選民.連神民都騙不怕遭受天譴嗎?人在做.天在看!舉頭三尺有神明.小心報應!」

還有網友說「驗證天打雷劈的時刻不遠了」，朱學恒妙回「可以不要浪費來發電嗎？」。

(中時電子報)