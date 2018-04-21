聽到水聲嚇死人！工人下水道清污泥與同伴走散

侯姓工人與其他工人走散，受困人孔蓋下。（王揚傑翻攝）

友善列印
中時電子報
、中國時報
侯姓工人與其他工人走散，受困人孔蓋下。（新北市消防局提供）
侯姓工人與其他工人走散，受困人孔蓋下。（新北市消防局提供）

(16:13更新)板橋區大觀路二段，6名工人執行下水道清汙工程，突然水聲傳來，其中一名年約60歲侯男與同伴走散，受困3米深下水道，下午2點50分許警消順利救出侯男，另5名男子於龍興街18號下水道施工，皆安全無虞，目前侯男意識清醒、無外傷，送往亞東醫院觀察。

下午3時30分許，新北市板橋區大觀路二段巷內有民眾聽見有呼救聲從人孔蓋傳出，上前查看竟是1名工人受困在下水道內，遂立即向消防局報案，搜救人員到場將該名侯姓工人救出，所幸意識清楚，並未受傷。

龍興街18號下水道清淤泥工程傳意外，現場有1工頭加6名工人，共七人，其中患者侯男走散，施工人員發現後，有派3名工人去在下水道搜尋患者，但未尋獲。警消下午2時50分找到侯男，侯男送醫檢查，其他工人則拒絕送醫。

侯姓工人向消防人員表示，他和其他5名工人在下水道進行清汙工程，突然有水流沖積而來，於是他趕緊跑開，和其他工人走失，最後受困在被救起的人孔蓋下。

消防人員隨後在龍興路找到其他工人，工頭表示，侯姓工人和其他工人均不認識，大家本來都在下水道清汙，但突然發現侯男走失，因為大家登沒有侯男的電話，所以派2人先去找人，其他人繼續工作。

消防人員私下表示，猜測侯男應是沒在下水道工作的經驗，太過緊張才與其他人走散。

(中時電子報)

東躲西藏好苦悶 越南逃逸移工販… 毒蟲見警落跑　丟燒肉粽「攻擊」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。