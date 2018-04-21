聽到水聲嚇死人！工人下水道清污泥與同伴走散

2018年04月21日 15:55 中時電子報 黃眉青 、 吳家詮 、中國時報 王揚傑 、中國時報

侯姓工人與其他工人走散，受困人孔蓋下。（新北市消防局提供）

侯姓工人與其他工人走散，受困人孔蓋下。（新北市消防局提供）

(16:13更新)板橋區大觀路二段，6名工人執行下水道清汙工程，突然水聲傳來，其中一名年約60歲侯男與同伴走散，受困3米深下水道，下午2點50分許警消順利救出侯男，另5名男子於龍興街18號下水道施工，皆安全無虞，目前侯男意識清醒、無外傷，送往亞東醫院觀察。

下午3時30分許，新北市板橋區大觀路二段巷內有民眾聽見有呼救聲從人孔蓋傳出，上前查看竟是1名工人受困在下水道內，遂立即向消防局報案，搜救人員到場將該名侯姓工人救出，所幸意識清楚，並未受傷。

龍興街18號下水道清淤泥工程傳意外，現場有1工頭加6名工人，共七人，其中患者侯男走散，施工人員發現後，有派3名工人去在下水道搜尋患者，但未尋獲。警消下午2時50分找到侯男，侯男送醫檢查，其他工人則拒絕送醫。

侯姓工人向消防人員表示，他和其他5名工人在下水道進行清汙工程，突然有水流沖積而來，於是他趕緊跑開，和其他工人走失，最後受困在被救起的人孔蓋下。

消防人員隨後在龍興路找到其他工人，工頭表示，侯姓工人和其他工人均不認識，大家本來都在下水道清汙，但突然發現侯男走失，因為大家登沒有侯男的電話，所以派2人先去找人，其他人繼續工作。

消防人員私下表示，猜測侯男應是沒在下水道工作的經驗，太過緊張才與其他人走散。

(中時電子報)